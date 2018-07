Mediaset si allea con F2i per rilevare le sue torri televisive

Pier Silvio Berlusconi : "Progettiamo un'alleanza paneuropea con Mediaset primo azionista" : L'ad del gruppo ha avvertito comunque che ancora non ci sono trattative. E sui diritti per il calcio ha detto di star parlando con "Perform e Sky"

Mediaset lancia l'alleanza anti-Netflix : Mediaset rilancia l'alleanza paneuropea. Quella che doveva essere il punto di forza dell'accordo con Vivendi per la pay tv Premium, poi finito in tribunale. Lo ha detto il presidente del gruppo Fedele ...

Mediaset pronta per alleanza europea : Mediaset è pronta a partecipare da regista al progetto per costituire un broadcaster europeo , un gruppo di cui vuole essere " locomotiva " e " primo azionista ". Questo l'obiettivo indicato dai ...

