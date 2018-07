Mediaset | il Mondiale si chiude con 297 milioni di telespettatori 

Russia 2018 - un successo Mondiale per Mediaset con 297 milioni di telespettatori : Per la prima volta in Italia, Mediaset ha trasmesso in diretta e gratuitamente tutte le 64 partite dei Mondiali di Calcio 2018. L’ascolto cumulato di tutti i match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, 49 milioni in più (+19,7%) rispetto all’edizione precedente con l’Italia in campo, “Brasile 2014”, trasmessa da due diversi operatori, Rai più Sky. Ecco i dati d’ascolto più ...

Russia 2018 e diritti tv - Mediaset si è accaparrata il miglior Mondiale della storia : Russia2018: un successo, non solo televisivo! Quando alla fine del 2017, Mediaset acquisì per circa 78 milioni i diritti per le 64 partite del Mondiale di calcio, furono in molti a supporre che l’investimento non fosse conveniente, stante il fatto che l’Italia era stata eliminata un mese prima dalla Svezia. L’eliminazione della Nazionale italiana avrebbe potuto far scemare di molto l’interesse per tutto il Mondiale rendendo l’investimento poco ...

Focus Ascolti : La calda estate mondiale di Mediaset : E' davvero un'estate calda e da ricordare questa per Mediaset, che grazie al Campionato del mondo di calcio Russia 2018 sta collezionando una serie di Ascolti che si ricorderà per molto tempo. Con la nostra consueta rubrica di Focus Ascolti, andiamo a vedere i dati di share delle reti televisive italiane da inizio giugno 2018 ad oggi.La rete più vista nel periodo considerato risulta essere Canale 5 con una media del 15,12% di share, passando dal ...

Focus Ascolti : La calda estate mondiale di Mediaset : E' davvero un'estate calda e da ricordare questa per Mediaset, che grazie al Campionato del mondo di calcio Russia 2018 sta collezionando una serie di Ascolti che si ricorderà per molto tempo. Con la nostra consueta rubrica di Focus Ascolti, andiamo a vedere i dati di share delle reti televisive italiane da inizio giugno 2018 ad oggi.La rete più vista nel periodo considerato risulta essere Canale 5 con una media del 15,12% di share, passando dal ...

Le partite del Mondiale non ci saranno il 4 e 5 luglio - ecco le trasmissioni Mediaset che andranno in onda : Terminati gli ottavi di finali del campionato del mondo di russia 2018 ecco che la competizione si ferma per 2 giorni per poi riprendere venerdì 6 luglio 2018 con il primo quarto di finale Francia vs Uruguay. Mediaset, però, non si ferma con la programmazione TV e garantirà comunque alcune trasmissioni che forniranno le ultimissime dai ritiri delle squadre qualificatesi alla fase successiva, quella dei quarti di finale appunto. I quarti di ...

Tv : ascolti Mediaset volano con Mondiale : Ieri, domenica 1 luglio, le reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 10.351.000 spettatori totali (56.19% di share attiva), 3.991.000 spettatori totali (43.64% di share attiva) e 3.626.000 spettatori totali (42.27% di share attiva). Canale 5 e’ leader in prima, seconda serata e 24 ore con rispettivamente 7.611.000 spettatori totali (42.07% di share attiva), 2.244.000 spettatori totali ...

Ascolti TV Mediaset - fase a girone Mondiale Russia 2018 : 175 milioni di telespettatori : Si è chiusa ieri sera, con Ascolti sempre in crescita, la fase a gironi di “FIFA World Cup Russia 2018”, trasmessa in chiaro e gratuitamente su quattro diverse reti Mediaset: Canale 5, Italia 1, 20 e Mediaset Extra FIFA World Cup. Il Bilancio relativo agli Ascolti della fase a gironi del Mondiale Russia 2018 di Mediaset l bilancio delle prime 48 partite è molto positivo con un seguito totale di 175 milioni di telespettatori (oltre 20 milioni in ...

Mondiale di calcio Russia 2018 boom di ascolti per Mediaset : Gongola il Biscione. Il Mondiale di calcio Russia 2018 “è quello con il più alto ascolto degli ultimi 20 anni”.

Mondiale - Mediaset record. Pardo sbanca con Tiki Taka : È stato presentato come l'anno Mondiale per Mediaset. Mai una previsione si può dire più azzeccata. Il biscione ci sta costruendo presente e futuro con questo colpaccio strappato alla Rai che è ...

Mondiale - Mediaset record. Pardo sbanca con Tiki Taka : È stato presentato come l'anno Mondiale per Mediaset. Mai una previsione si può dire più azzeccata. Il biscione ci sta costruendo presente e futuro con questo colpaccio strappato alla Rai che è ...

Giorgia Rossi - l'asso Mediaset. Non solo Balalaika : Rai - un autogol Mondiale : Non sappiamo chi vincerà i Mondiali (e come potremmo?) ma sappiamo chi li ha già vinti fuori dal campo, ovvero Mediaset. È una questione di investimento azzeccato (i diritti sono costati poco più di 70 milioni di euro), di pubblicità venduta (la raccolta ha già superato quota 80 milioni e continua a crescere), di ascolti oltre le previsioni e di pubblico tolto «a milionate» alla concorrenza. --Per «concorrenza» si intende ovviamente la Rai, che ...

Mediaset - primo turno del Mondiale da record : 64 milioni di telespettatori : Numeri da record per Mediaset, che nel primo turno della manifestazione fa registrare un totale di 64 milioni di telespettatori, 10 in più rispetto al 2014. L'articolo Mediaset, primo turno del Mondiale da record: 64 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiale 2018 : la programmazione Mediaset dal 20 al 24 giugno : La programmazione Mediaset dedicati al Mondiale 2018 da mercoledì 20 a domenica 24 giugno: ecco tutti gli appuntamenti previsti Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo della competizione con la seconda tornata della fase a gironi che potrebbe risultare decisiva per il passaggio di alcune squadre per il passaggio del turno. Il Campionato Mondiale di Calcio quest’anno è visibile a costo zero sulle reti Mediaset. Ecco tutti gli appuntamenti ...

Giorgia Rossi - dal flirt con Pjanic alla conduzione del Mondiale Mediaset : Nata a Roma il 5 giugno 1987, Giorgia Rossi è una giornalista televisiva nota sopratutto per la conduzione di programmi sportivi. Il suo primo lavoro è con Roma Channel, quando ha soli vent’anni. Dopo esperienze a Sky e su Rai Sport, approva a Mediaset: nel 2013 è, per la prima volta, nel cast di Tiki Taka (insieme a Melissa Satta), programma calcistico di successo condotto da Pierluigi Pardo. Promossa su Mediaset Premium alla conduzione ...