Mediaset con Dazn punta a contenere calo abbonati Premium

Mediaset - il Mondiale si chiude con 297 milioni di telespettatori : Russia 2018 si chiude con quasi 300 milioni di telespettatori totali. Ottimi anche i risultati sul web. P.S. Berlusconi: «Offerto un vero servizio per il pubblico». L'articolo Mediaset, il Mondiale si chiude con 297 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sandro Piccinini lascia Mediaset : «Non ci sono più le condizioni per continuare» : Sandro Piccinini L’addio, ora, è definitivo. Quella di ieri, in occasione della finale dei Mondiali tra Francia e Croazia, è stata l’ultima telecronaca a Mediaset di Sandro Piccinini, che lascia la tv del Biscione dopo più di trent’anni. “Per vari motivi che non sto qui a dilungarmi a spiegare, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare“ ha dichiarato il giornalista romano al ...

Russia 2018 - un successo Mondiale per Mediaset con 297 milioni di telespettatori : Per la prima volta in Italia, Mediaset ha trasmesso in diretta e gratuitamente tutte le 64 partite dei Mondiali di Calcio 2018. L’ascolto cumulato di tutti i match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, 49 milioni in più (+19,7%) rispetto all’edizione precedente con l’Italia in campo, “Brasile 2014”, trasmessa da due diversi operatori, Rai più Sky. Ecco i dati d’ascolto più ...

Piero Chiambretti - un terremoto a Mediaset : 'Io con Rete4 non c'entro niente' : Mediaset ha deciso di puntare sul volto di Piero Chiambretti , primo di una lunga lista di big, per rilanciare Rete4 nella nuova versione più orientata sull'attualità e l'informazione parlata. Una ...

Replica Temptation Island seconda puntata : si potrà rivedere su Mediaset Play e La5 : L'appuntamento con Temptation Island 2018 ritorna in onda questa sera su Canale 5 con la seconda delle cinque puntate previste di questa edizione. Una seconda puntata decisamente molto attesa, la quale potrebbe essere caratterizzata da un nuovo falò finale per una delle coppie in gara quest'anno. Ma intanto se non riuscirete a seguire la trasmissione su Canale 5, vi ricordiamo che dal giorno dopo la messa in onda in tv, avrete l'opportunità di ...

DAZN ha raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione di alcune partite di Serie A : Il gruppo Perform, proprietario della piattaforma sportiva DAZN, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione sul digitale terrestre di alcune partite del prossimo campionato di Serie A 2018/19. Dopo aver perso all’asta i diritti The post DAZN ha raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione di alcune partite di Serie A appeared first on Il Post.

Accordo Dazn-Mediaset : ai clienti Premium il calcio su Perform/ Tre match Serie A e tutta la B : e con Sky.. : Accordo Dazn-Mediaset: ai clienti Premium tutto il calcio su Perform per la stagione 2018-2019. Tre match della Serie A ad ogni turno e tutta la B: con Sky si pensa ad ulteriore Accordo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:59:00 GMT)

Mediaset si allarga - chiuso l’accordo con Perform : su Premium gli eventi sportivi della piattaforma DAZN : Intesa trovata tra Mediaset e Perform, i clienti Premium avranno a disposizione anche la piattaforma DAZN per vedere la serie A e la serie B La piattaforma DAZN sbarca su Premium, è questa la novità principale dell’accordo stipulato da Mediaset e Perform. Gli abbonati potranno usufruire di questi nuovi canali all’interno del proprio pacchetto a partire dal primo agosto 2018, al nuovo prezzo ridotto di 19.90 euro al mese. Un ...

Poldark : nuova puntata domani - con Ross e Demelza sposi - repliche su Mediaset Play : Domenica andra' in onda su Canale 5 una nuova puntata della fiction inglese Poldark. Le anticipazioni della seconda puntata del 15 luglio ci raccontano la nuova esperienza lavorativa di Poldark: Ross inizia la sua attivita' nelle miniere Wheal, con l'aiuto di Demelza, ma i due verranno coinvolti da uno scandalo dovuto a pettegolezzi sulla loro relazione. Vedremo però come, con grande sorpresa per tutti, Ross sposera' improvvisamente Demelza. La ...

Anticipazioni Temptation Island : su Mediaset un promo con le novità della seconda puntata : Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni dalla prima puntata della quinta edizione di Temptation Island [VIDEO], che gia' tutti i fans si chiedono cosa succedera' il prossimo lunedì. Dal promo trasmesso in questi giorni su Mediaset si evince che nel secondo appuntamento del reality ci saranno sicuramente tanti colpi di scena fra cui un altro falò di confronto, la richiesta di Oronzo di rivedere Valentina dopo che questa lo aveva lasciato lunedì ...

Anticipazioni Temptation Island : su Mediaset un promo con le novità della seconda puntata : Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni dalla prima puntata della quinta edizione di Temptation Island, che già tutti i fans si chiedono cosa succederà il prossimo lunedì. Dal promo trasmesso in questi giorni su Mediaset si evince che nel secondo appuntamento del reality ci saranno sicuramente tanti colpi di scena fra cui un altro falò di confronto, la richiesta di Oronzo di rivedere Valentina dopo che questa lo aveva lasciato lunedì scorso e ...

Grande Fratello vip - Manuela Arcuri cede al reality di Mediaset a una condizione : deve esserci il fratello : Nel cast della prossima edizione del Grande fratello vip ci potrebbe essere anche l'attrice Manuela Arcuri , accompagnata anche da suo fratello Sergio. Secondo un'indiscrezione del settimanale Spy , l'...

La7 - palinsesto 2018/2019 all’insegna delle conferme. Cairo : «Noi in crescita - Rai e Mediaset sono calati» : La7 Tutto confermato. Urbano Cairo non azzarda stravolgimenti, anzi non ne sente proprio il bisogno. Nella prossima stagione tv, La7 si presenterà al pubblico con una programmazione pressoché inalterata rispetto all’annata appena conclusa. “La cosa fondamentale era confermare pienamente la squadra” ha spiegato l’editore dell’emittente terzopolista durante la conferenza stampa-fiume tenuta stamane a Milano. La ...

Vieni da Me di Caterina Balivo : vip Mediaset chiamati come presenze fisse a contrastare Uomini e Donne : Da settembre Caterina Balivo sarà al timone di un nuovo show che si chiama Vieni da Me. La bella napoletana traslocherà dalla seconda rete della tv di Stato alla rete ammiraglia di Viale Mazzini, Rai 1, per tenerci compagnia nel lungo pomeriggio a partire dalla 14. Vieni da Me con Caterina Balivo, chiamati 3 vip Mediaset? come annunciato già nei palinsesti 2018/19 lo Show della Balivo sarà subito dopo il Tg1, alle 14: programma cucito addosso ...