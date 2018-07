Matteo Salvini prende tempo sulle nomine

Matteo Salvini chiede la revoca delle sanzioni contro la Russia - : L'Italia è in prima fila per promuovere la revoca delle sanzioni UE contro la Russia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Mosca. "Siamo una delle ...

Migranti - la Commissione Ue replica a Matteo Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri", in modo da riportare direttamente in Libia i Migranti soccorsi. Per la Commissione Ue "nessuna operazione europea e nessuna imbarcazione europea" può farlo perché la Libia non è "un paese sicuro".Continua a leggere

Le 5 domande di Matteo Renzi a Matteo Salvini sui migranti e sugli accordi europei : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi rivolge cinque domande al ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei migranti e sugli accordi che l'Italia ha stipulato negli anni con l'Unione europea. "Visto che insiste a parlare di me, aspetto la risposta alle cinque domande facili facili", scrive su Facebook Renzi.Continua a leggere

Matteo Salvini : ‘manderemo via almeno mezzo milione di migranti’ : Matteo Salvini non si arrende sulla questione migranti, ed è il primo ad ammetterlo. Il suo slogan #primagliitaliani accompagna tantissimi dei suoi post su Facebook. “Negli ultimi anni sono arrivati dalla Nigeria 60 mila migranti, nella stragrande maggioranza dei casi non profughi e siamo riusciti ad espellerne 700. Quindi voi capite che l’Italia ha un pregresso di 500 mila clandestini” dice il ministro dell’interno, dopo aver fatto ...

Matteo Salvini : 'Due Ong verso l'Italia? Fatica sprecata - qui non entrano. Rivedere il patto suicida di Renzi' : Colpo su colpo, giorno dopo giorno, affondo dopo affondo. Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro le Ong . La promessa è sempre la stessa: le navi delle Organizzazioni non governative non ...

Paolo Guzzanti contro Matteo Salvini : 'Le sue invasioni di campo sono da regime' : ' Matteo Salvini fa invasioni di campo che preannunciano una voglia di regime e non di democrazia piena'. Paolo Guzzanti, in diretta ad Agorà , su Raitre, attacca pesantemente il ministro dell'Interno,...

Matteo Salvini e la lobby delle armi - per La Repubblica c'è un patto d'onore : L'11 febbraio scorso, in piena campagna elettorale, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato un documento, articolato in otto punti, col quale si è impegnato pubblicamente a "coinvolgere e consultare il Comitato Direttiva 477 e le altre associazioni di comparto ogni qual volta siano in discussione provvedimenti che possano influire sul diritto di praticare l'attività sportiva con armi e/o venatoria, o su ...

Tito Boeri sfida Matteo Salvini - il retroscena : 'Lascio l'Inps solo se me lo chiede Giuseppe Conte' : Non resterà attaccato alla sua poltrona di presidente dell' Inps ma lascerà soltanto a una condizione: che glielo chieda il premier Giuseppe Conte . Tito Boeri lo ha confidato ai suoi collaboratori ...

Matteo Salvini - altra bocciatura. E questa volta viene da molto in alto : La questione migranti continua a tenere banco in Europa e soprattutto in Italia, creando più di qualche polemica anche all’interno della stessa maggioranza. “In fin dei conti alzare l’allarme sugli immigrati come invasori d’Italia che vengono a rubare il lavoro agli italiani è un facile pretesto che libera il governo dall’affrontare con decisione e competenza la grave crisi economica”. Lo sostiene il gesuita Gianpaolo ...

Internazionale sovranista - Matteo Salvini tenta il M5s : la possibile alleanza che archivia Berlusconi : L'alleanza tra Lega e Forza Italia sembra sempre più scricchiolare: le ultime, dure, parole di Silvio Berlusconi sembrano confermarlo. Ma lo scenario potrebbe essere assai più articolato. E lo ...

Silvio Berlusconi scatenato : 'Luigi Di Maio? Ammazza l'Italia. Matteo Salvini? Non può governare così' : Silvio Berlusconi , come annunciato da diversi retroscena di stampa , passa all'attacco, durissimo, del governo. Nel mirino c'è in primis il M5s, ma anche i messaggi a Matteo Salvini sono chiarissimi, ...

Migranti - “Solo in cartolina” : 10mila immagini per denunciare le morti in mare. Il destinatario sarà Matteo Salvini : “Solo in cartolina” è una nuova campagna di denuncia contro le morti in mare, nata per coinvolgere creative fighters, designer e illustratori e dare una risposta all’affermazione sui Migranti del Ministro degli Interni Matteo Salvini: “Vedranno l’Italia solo in cartolina”. Parte con questi propositi il progetto lanciato da un gruppo di giovani creativi per mostrare in modo diretto ciò che accade ...

Bruno Vespa sta con Matteo Salvini : 'Combarttere gli sbarchi dei clandestini è un dovere' : ' Il ministro dell'Interno è il portiere di Palazzo Italia . Ha il dovere di impedire di far entrare tutti qui, visto che la nostra porta è la sola aperta di tutto il quartiere'. Così Bruno Vespa , ...

Matteo Salvini a sorpresa nella discoteca in cui fu aggredito Niccolò Bettarini : Nel locale in cui è stato picchiato il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, è apparso in occasione della riapertura il ministro Matteo Salvini. Una sorpresa per i gestori dell'Old Fashion, la discoteca che riapriva dopo 30 giorni di chiusura, disposta dal questore Marcello Cardona e poi sospesa.Anche @MatteoSalviniofficial all'@oldfashionmilano dopo la chiusura, qui insieme al proprietario, il ...