Mariam | «Mio figlio era in mare e io pregavo per lui»

(Di lunedì 16 luglio 2018) «Era notte fonda quando ho sentito i suoi passi muoversi verso la porta di casa. Ho tenuto gli occhi chiusi, non volevo vederlo andare via. Poi un nodo alla gola e le lacrime, tantissime. Sapevo dove Amar stava andando, sapevo che forse non l’avrei più rivisto. Diverse volte aveva parlato del suo desiderio di lasciare il Paese, la Tunisia. Diceva che qui non aveva niente, la polizia aveva distrutto il suo negozio di fotografia perché aveva preso parte alle manifestazioni contro il governo. Avevano dato fuoco a tutto. La mattina dopo gli scontri quella stanza che aveva arredato con cura era una montagna ci cenere. Quando Amar parlava di quei giorni di ribellioni si arrabbiava tantissimo, diventava rosso in volto e mi chiedeva perché avrebbe dovuto restare fermo, in silenzio a guardare chi ci governava diventare sempre più ricco mentre noi faticavamo ad arrivare a fine mese. ...