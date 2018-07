“Mamma | adesso ti ammazzo” Orrore a Vercelli | una scena terribile

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 luglio 2018) “Dammi i soldi, mi servono per pagare i debiti di gioco”. Aveva sviluppato col passare del tempo una vera e propria ludopatia, una fortissima dipendenza che lo spingeva a spendere cifre crescenti finendo per rimetterci puntualmente. Una situazione diventata col passare del tempo insostenibile, fino a quando non si è trasformata in una tragedia: quando la madre si è rifiutata di assecondare le sue richieste, Caleb Merlo avrebbe perso la testa e l’avrebbe uccisa brutalmente. Picchiandola fino alla morte, come raccontato dal Corriere della Sera. Il fatto è accaduto a. L’uomo, 30enne originario del Camerun, era stato adottato dalla famiglia Merlo, molto conosciuta in città. Non era la prima volta che chiedeva un prestito alla madre adottiva, l’insegnante vercellese Paola Merlo, 66anni. Soldi che usava per giocare d’azzardo e che non ...