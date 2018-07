Maltempo | violenta grandinata sul litorale di Pesaro

Maltempo Trentino - violenta grandinata a Moena : frana sulla strada del passo San Pellegrino : Forte Maltempo in Trentino, in particolare in Val di Fassa colpita da una violenta grandinata. La via principale di Moena è stata trasformata in un fiume di grandine. Immediato l’intervento dei Vigili de Fuoco che in pochi minuti hanno ricevuto decine di segnalazioni relative ad allagamenti e problemi alla viabilità in diverse zone della località montana. Disagi anche in località Ronchi, dove una frana ha completamente invaso un tratto ...