Maltempo Verona | Confagricoltura | danni per centinaia di migliaia di euro

(Di lunedì 16 luglio 2018) Un forte temporale ha colpito nella notte le zone del Basso Veronese, provocandoenormi dovuti soprattutto al vento, che ha divelto piante, scoperchiato tetti e danneggiato casolari e strutture. Colpite in particolare le zone di Cologna Veneta, Sorgà, Legnago, Erbé, Albarella, Zevio, Colognola, San Martino. “Alle 3.50 si è scatenato il finimondo con pochissima acqua e grandine, ma una tromba d’aria che ha fatto volare via le coperture delle stalle e i tetti delle case, sradicando pioppeti di due o tre anni nelle zone di Erbé e Sorgà. Al confine con il Mantovano ci sono tralicci in mezzo alle strade, strutture agricole danneggiate, linee telefoniche e Internet saltati. Si parla diperdidi, anche se i conti reali si faranno nei prossimi giorni,” riferisce Paolo Ferrarese, presidente di, proprietario di un ...