Maltempo | un fiume d' acqua travolge Bardi - VIDEO

Maltempo nella notte - esonda il fiume : interi quartieri sommersi dalle acque : interi quartieri di Milano si sono risvegliati questa mattina sommersi dall'acqua dopo che il fiume Seveso è esondato nella notte tra mercoledì e giovedì dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla zona. ...

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume. Circa 50 sfollati : Maltempo, sindaco Moena a Sky TG24: esondato fiume. Circa 50 sfollati Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Circa 50 le persone allontanate per l’inondazione Parole chiave: ...

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume. Circa 50 sfollati | : Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Circa 50 le persone allontanate per l'inondazione

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume - quasi 100 sfollati - : Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Poco meno di 100 le persone allontanate per l'inondazione

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume - quasi 100 sfollati : Maltempo, sindaco Moena a Sky TG24: esondato fiume, quasi 100 sfollati Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Poco meno di 100 le persone allontanate per l’inondazione Parole chiave: ...

Trentino - nubifragio e alluvione : fiume d'acqua a Moena/ Ultime notizie video : allerta Maltempo anche a Milano : Trentino, nubifragio e alluvione: fiume d'acqua a Moena, video. Ultime notizie: allerta maltempo anche a Milano, sono attesi temporali. Allarme per Seveso e Lambro(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:27:00 GMT)

Maltempo - il sindaco di Pineto : “Detriti su spiaggia dal fiume Vomano” : Materiali arrivati in gran parte dal fiume Vomano, ma della cui pulizia e smaltimento dovra’ occuparsi il Comune di Pineto. E’ questa la denuncia del sindaco della cittadina costiera, Robert Verrocchio, il quale torna a sollecitare la necessita’ di dare piena attuazione al Contratto di fiume, protocollo giuridico che consente di intervenire in maniera congiunta e condivisa, superando le frammentazioni funzionali dei vari enti, ...

Maltempo - esonda il fiume a Bortigali : strada chiusa : Il violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio tra Campeda e Macomer ha provocato notevoli danni nelle campagne di Bortigali, dove è esondato un piccolo affluente del fiume Temo. Nell’agro del paese del Marghine si sono verificati allagamenti e alcune vigne e orti sono stati trascinati via dall’acqua. La strada provinciale 62 che collega Bortigali a Mulargia è stata chiusa per i numerosi detriti scesi sulla strada dai ...

Ondata di Maltempo in Francia : corpo senza vita ritrovato in fiume in piena : Questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, circa 50enne, all’interno della sua auto, sommersa in un fiume in piena del dipartimento dello Cher, nel centro della Francia: la zona è stata investita da forti temporali. Il maltempo ha colpito soprattutto due zone nel sud dello Cher: il corpo della vittima è stato rinvenuto a Epineuil-le-Fleuriel, nel fiume Queugne. L'articolo Ondata di maltempo in Francia: corpo senza ...

Maltempo a Minozzo - un fiume di fango e detriti ha invaso campi e borghi : Villa Minozzo, l'allarme è scattato intorno alle 14 quando la massa di pioggia e grandine si è abbattuta lungo la provinciale 9. Allagati un ristorante e un allevamento, esondati due torrenti