Maltempo - nubifragi e trombe d’aria al Centro-Nord. Danni  tra Mantova e Verona Video

Maltempo - violentissimi temporali in atto al Nord : cielo da paura ad Alessandria - nubifragi in Liguria [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/5 Alessandria ...

Maltempo - trombe d'aria e nubifragi spazzano via l'estate : le previsioni : nubifragi con trombe d'aria e grandinate a macchia di leopardo dal Veneto alla Lombardia, fino alla Emilia Romagna e alla Toscana, con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto ...

Maltempo nel Mantovano : nubifragio con grandine - aziende agricole allagate e tetti scoperchiati : Un nubifragio con tromba d’aria e grandinate si è abbattuto nel Mantovano colpendo duramente coltivazioni di mais e vigneti con aziende agricole allagate e tetti scoperchiati mentre nel Mugello in Toscana sono state colpite soprattutto le coltivazioni di zucchine, melanzane e peperoni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo in una estate iniziata con la caduta del 124% di pioggia in più a ...

Meteo Italia LIVE : forte Maltempo al Nord con freddo - nubifragi e tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

Maltempo - violento nubifragio in Veneto : decine di interventi : Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Continua a leggere L'articolo Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi proviene da NewsGo.

Maltempo USA - nubifragi e alluvioni in Pennsylvania : alberi abbattuti e 10.000 case senza energia elettrica [VIDEO] : Circa 10.000 case a Pittsburgh, in Pennsylvania, sono rimaste senza energia elettrica dopo 2 giorni di alluvioni. La pioggia, che ha abbattuto alberi e linee elettriche, ha ritardato il completo recupero del sistema elettrico. Pittsburgh, seconda città più grande dello stato, ha 306.500 residenti. In alcune aree dello stato sono caduti oltre 50 mm di pioggia in poche ore. Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso un’allerta per alluvioni ...

Tromba d'aria e nubifragi a Ciarnin/ Video - ultime notizie Maltempo : alberi divelti e stabilimenti danneggiati : Tromba d'aria e nubifragi a Ciarnin, Video. ultime notizie maltempo: alberi divelti e stabilimenti danneggiati, ma nessun ferito. Fenomeni di meteo estremi anche nel tortonese(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Mondiali - ancora Maltempo : Sochi semi allagata dopo il nubifragio : dopo la vittoria della Francia, contro l’Uruguay, in Russia si pensa già a domani. La città costiera di Sochi, che domani ospiterà la partita dei quarti di finale Russia-Croazia, è rimasta parzialmente allagata in seguito a un violento nubifragio. Lo riportano i media russi. A causa del maltempo, la nazionale croata ha dovuto cambiare sede degli allenamenti. L'articolo Mondiali, ancora maltempo: Sochi semi allagata dopo il nubifragio ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...