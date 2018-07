Maltempo Lombardia | Protezione Civile attiva | in corso la conta dei danni

Maltempo Lombardia : grandine a Mantova e Brescia - migliaia di euro di danni su mais e vigneti : Coltivazioni di mais e vigneti distrutti: è quanto emerso dal primo monitoraggio di Coldiretti Lombardia sul Maltempo che questa notte ha investito l’Alto e Medio Mantovano in particolare i comuni di Roverbella, Medole e Castel d’Ario, dove il vento ha scoperchiato edifici e la tempesta di ghiaccio ha devastato le vigne e centinaia di ettari di mais con danni stimati già in diverse migliaia di euro. grandine e forti raffiche hanno ...

Maltempo - enorme tornado al confine tra Piemonte e Lombardia : immagini spaventose [VIDEO LIVE] : Continua ad imperversare il Maltempo al Nord Italia: nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, un grosso tornado ha interessato il Piemonte sud/orientale, al confine con la Lombardia, in provincia di Alessandria tra Gavi, Rivalta Scrivia, Serravalle Scrivia e Castelnuovo Scrivia. Maltempo, enorme tornado nella zona di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Maltempo, grosso tornado in Piemonte nei pressi di Castelnuovo Scrivia [VIDEO] Già la scorsa ...

Maltempo Lombardia : riprende la circolazione ferroviaria tra Luino e Gallarate : Ripresa alle 13:40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino – Gallarate, sospesa dalla notte per danni causati dal Maltempo e da uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi. Durante lo stop 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato nel percorso. L'articolo Maltempo Lombardia: riprende la circolazione ferroviaria tra Luino e Gallarate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Lombardia - esondazioni e trombe d'aria. FOTO : Maltempo in Lombardia, esondazioni e trombe d'aria. FOTO Una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Trezzo d'Adda, a est di Milano: secondo le prime informazioni nessun ferito. Nella notte, in città, è esondato anche il fiume Seveso, poi tornato sotto la soglia di guardia intorno alle 6.15 - IL ...

Maltempo : in Lombardia grandine - campi di mais distrutti e stalle scoperchiate : campi di mais distrutti, stalle scoperchiate, case danneggiate da trombe d’aria e grandine. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’area attorno a nord est di Milano in Lombardia dove un tornado e una grandinata hanno devastato decine di ettari di coltivazioni, danneggiando anche case e cascine. Coltivazioni distrutte, alberi abbattuti e aziende allagate, ma anche interi campi di riso, ...

Maltempo in Lombardia - tromba d'aria nel Milanese. FOTO : Maltempo in Lombardia, tromba d'aria nel Milanese. FOTO Secondo le prime informazioni non si sono registrati danni gravi a persone o cose. Nella notte è esondato anche il fiume Seveso, poi tornato sotto la soglia di guardia intorno alle 6.15 - IL METEO Parole chiave: ...

Maltempo : Coldiretti - Lombardia flagellata da grandine ogni settimana : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Almeno una tempesta di ghiaccio a settimana, nell’ultimo mese, ha colpito la Lombardia con danni nelle campagne o nei centri abitati. Lo rileva un monitoraggio della Coldiretti regionale, diffuso in occasione della nuova ondata di Maltempo che nelle ultime ore ha investito diverse zone del territorio distruggendo raccolti di mais, frumento, soia e riso e uccidendo animali. Innumerevoli i danni ai campi e ...

Maltempo : Coldiretti - Lombardia flagellata da grandine ogni settimana : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Almeno una tempesta di ghiaccio a settimana, nell’ultimo mese, ha colpito la Lombardia con danni nelle campagne o nei centri abitati. Lo rileva un monitoraggio della Coldiretti regionale, diffuso in occasione della nuova ondata di Maltempo che nelle ultime ore ha investito diverse zone del territorio distruggendo raccolti di mais, frumento, soia e riso e uccidendo animali. Innumerevoli i danni ai ...

Maltempo Lombardia : circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo : circolazione ferroviaria fra Calolziocorte-Olgiate e Ponte San Pietro (linea Lecco–Bergamo) sospesa per un inconveniente alla linea di alimentazione elettrica dei treni provocato dal Maltempo: lo rende noto RFI secondo cui è “in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario“. L'articolo Maltempo Lombardia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo sembra essere il primo su Meteo Web.

Lombardia - l’assessore Rolfi : “I Comuni censiscano i danni del Maltempo” : “Il maltempo della notte scorsa ha colpito e danneggiato diverse aree del territorio lombardo: è fondamentale che i Comuni, in piena sintonia con gli uffici territoriali regionali, si attivino al più presto per accertare l’entità dei danni, fase preliminare e necessaria per qualsiasi richiesta di calamità“. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, ...

Maltempo - Coldiretti Lombardia : grandine nell’Oltrepo - danni al 70% delle vigne : Campi allagati in provincia di Brescia e vigne devastate nel Pavese a causa di nubifragi e grandine che ieri hanno investito la Lombardia. Gli effetti più gravi – spiega Coldiretti Lombardia – in base alle prime stime, si sono registrati nell’Oltrepo Pavese, dove nel pomeriggio i chicchi di ghiaccio hanno pesantemente colpito i terreni coltivati a vite, mentre in Valle Sabbia si sono verificati allagamenti di campi e aziende ...

Maltempo Lombardia : istruttoria per il calcolo dei danni subiti dalle imprese nel 2014 : La giunta regionale lombarda ha deliberato gli indirizzi per l’individuazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo rivolte a tutte quelle attività economiche e produttive che hanno subito danni derivanti dalle calamità naturali che hanno colpito i territori regionali nel 2014 e, in particolare, nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 agosto e tra l’11 e il 22 novembre. La delibera prende il via da ...

Maltempo in Lombardia : allagamenti e disagi per piogge intense - vento forte e grandine : Dalla serata di ieri un’intensa ondata di Maltempo ha investito la Lombardia: la regione è stata bersagliata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Segnalati danni a Colico, nel Lecchese, dove tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia, nel mezzo di una strada completamente allagata: le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli (cinque, tutte illese) sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla Croce ...