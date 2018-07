Maltempo Liguria | forti temporali su centro ponente

Maltempo - violentissimi temporali in atto al Nord : cielo da paura ad Alessandria - nubifragi in Liguria [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/5 Alessandria ...

Maltempo Liguria : grandinata e allagamenti nel Savonese : Nubifragio intorno alle 14 nel Savonese: le intense precipitazioni sono anche state accompagnate da una fitta grandine. Segnalati allagamenti di scantinati dovuto alla violenza delle piogge. I vigili del fuoco sono al lavoro ad Albissola Marina e Varazze. Numerose le richieste di soccorso da Savona città per sottopassi allagati e tombini saltati. L'articolo Maltempo Liguria: grandinata e allagamenti nel Savonese sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Liguria : allagamenti e disagi nel Golfo del Tigullio - esonda torrente a Lavagna : Violento temporale questa mattina nel Golfo del Tigullio: segnalati numerosi allagamenti e disagi nel levante genovese. L’area più colpita è stata quella di Lavagna, dove è esondato il torrente Barassi, le cui acque hanno invaso gli scantinati. disagi e danni anche a Rapallo, Chiavari e Santa Margherita. L'articolo Maltempo Liguria: allagamenti e disagi nel Golfo del Tigullio, esonda torrente a Lavagna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : 380.000 euro dalla Regione per la difesa della costiera Levante : Trecentottantamila euro per interventi di difesa costiera a seguito degli eventi dovuti al Maltempo che si è abbattuto sulle coste del Levante ligure lo scorso dicembre. Sono stati stanziati oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, dopo che lo scorso dicembre alcune violenti mareggiate avevano distrutto ampi tratti di litorale nei Comuni di Zoagli, Sestri Levante e Moneglia. In ...

Maltempo in Italia / Temporali in arrivo al centro nord : colpite soprattutto Liguria e Piemonte : Maltempo in Italia, Temporali in arrivo al centro nord: colpite soprattutto Liguria e Piemonte, attenzione anche alle possibilità di neve all'estremo settentrione del nostro paese.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:43:00 GMT)