Maltempo | il giudice | “Il meteo non esime le compagnie dai rimborsi passeggeri”

“Maltempo prevedibile” : il giudice condanna Ryanair per il ritardo : C'è un regolamento europeo (n. 261/2004) che impone alle compagnie aeree di indennizzare i passeggeri per le cancellazioni dei voli, e anche per i ritardi al di là di certe soglie, proporzionate alle distanze. Quando ricorrono le circostanze, l’indennizzo è la regola, e se la compagnia non vuol pagare spetta a lei l’onere di dimostrare che si sono ...

“Il Maltempo non è imprevedibile” : giudice condanna Ryanair : Il maltempo non esime le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli annullati o che atterrano con oltre tre ore di ritardo. E’ quanto ha sentenziato il giudice di pace di Alcamo (Tp) che ha dato ragione a un passeggero che si era visto negare il rimborso di 250 euro dopo essere arrivato all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto dopo essere decollato, sempre ...