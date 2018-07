Maltempo | forte vento in Sardegna | fuga dalle spiagge | alberi caduti a Sassari

Forte Maltempo al Nord - allagamenti e blackout : Gravi danni al confine con la provincia di Verona, ma forti fenomeni sono stati registrati in tutto il Nord, tra cui Piemonte e Veneto

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo delle prossime ore : criticità gialla e arancione su molte Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo - piogge e vento forte : allagamenti e danni al centro/nord : Un’ondata di Maltempo ha investito nelle scorse ore il centro/nord dell’Italia: mentre è in arrivo dall’Europa occidentale una rapida ma intensa depressione che sta portando piogge e temporali e un brusco calo delle temperature, i primi effetti si sono fatti sentire con nubifragi e forti raffiche di vento sul Mantovano e al confine con la provincia di Verona. Segnalati alberi e tegole sradicati, blackout e allagamenti di ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo al Centro/Nord : “piogge e temporali” : Allerta Meteo – Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall’Europa occidentale tenderà nelle prossime ore a raggiungere le regioni Centro-settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense, dapprima al Nord e poi in estensione, domani pomeriggio, al Centro, con rinforzo dei venti occidentali e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Meteo Italia LIVE : forte Maltempo al Nord con freddo - nubifragi e tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

Meteo Italia LIVE : forte Maltempo al Nord con fresco - piogge e tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

Allerta Meteo - forte Maltempo nelle prossime ore al Nord : violenti temporali Mercoledì 11 Luglio - caldo in aumento al Sud : 1/9 ...

Previsioni Meteo - l’estate continua a singhiozzare : forte Maltempo per tutta la settimana al Nord - grandi sbalzi termici al Sud : 1/16 ...

Maltempo - Centro/Nord bersagliato dai fenomeni estremi : violenta grandinata nel centro storico di Milano - grosso tornado a Misano Adriatico. Danni per il forte vento tra Marche e Abruzzo : 1/9 Milano ...

Maltempo - forte vento nell’Anconetano : intervento dei Vigili del Fuoco : I Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Ancona per la rimozione di parti di cornicione pericolante in corso Garibaldi. E’ solo una delle chiamata a cui i pompieri hanno risposto la scorsa notte, in seguito a diversi disagi causati dal Maltempo. Ad Ancona i Vigili hanno utilizzato anche l’autoscala per rimuovere le parti immediatamente pericolanti del cornicione e mettere in sicurezza la zona sottostante. Nella notte si è resa ...

Maltempo - forte temporale a Bologna : allerta del Comune : “forte temporale in corso su Bologna: massima attenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi”. L’ha scritto sui propri profili social il Comune di Bologna. Sulla città sono in corso violente piogge accompagnate da forti venti che stanno facendo scuotere gli alberi anche nel centro storico e lungo i viali di circonvallazione. Disagi al traffico e sono segnalati black out elettrici. Il profilo twitter di allerta meteo della ...

Maltempo : vento forte e alberi caduti nel milanese - scoperchiato tetto casa : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Nottata di acquazzoni e di vento violento sul milanese, che hanno provocato l’allagamento di strade, quartieri e la caduta di diversi alberi. A Pozzo d’Adda, un piccolo Comune alle porte di Milano dove si sono registrati i maggiori danni, il vento ha scoperchiato il tetto di una casa. Al momento, secondo i vigili del fuoco della centrale operativa di Milano, non è però chiaro se si sia trattato di ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo al Nord : criticità “gialla” in 5 Regioni - ecco i bollettini : Allerta Meteo – Mentre un’area di alta pressione di origine Nord africana interessa le Regioni centro-meridionali della nostra penisola regalando tempo stabile e soleggiato, una perturbazione di origine atlantica si porterà sulle Regioni settentrionali italiane, causando condizioni di forte instabilità su gran parte di esse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...