Maltempo Emilia-Romagna | sabato piogge record | 37 mm in 15 minuti

(Di lunedì 16 luglio 2018) “La Regione è qui. Per essere vicini ai cittadini, alle imprese, ai commercianti e agli amministratori locali. Siamo già al lavoro per la ricognizione dei danni, che sarà conclusa a breve, per fare ciò che serve e dare tutto il sostegno necessario alle comunità colpite”. L’assessore regionale alla Protezione civile dell’, Paola Gazzolo, è stata in mattinata nel Comune di Bardi e nel pomeriggio sarà a Neviano degli Arduini, i luoghi dell’Appennino parmense dove nel tardo pomeriggio discorso si è abbattuta l’ondata diche ha interessato in particolare le aree collinari e montane da Piacenza a Modena. Una bomba d’acqua, grandine e tromba d’aria con precipitazioni straordinarie: a Bardi 37,2 millimetri in 15, un’intensità mai registrata prima, da quando, nel 1937, si è iniziato a monitorare questi fenomeni e che ha fatto saltare il sistema ...