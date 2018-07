Maltempo | Coldiretti | la Bassa Padovana la zona più colpita della provincia

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Piacenza d’Adige è la localitàpiùdal passaggio di una forte perturbazione nella notte: nella localitàè stato soprattutto il vento forte a provocare danni a coltivazioni e strutture agricole in un’area vocata alla coltivazione di frutta e verdura, ma anche alla viticoltura. Le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni filari di vigneti, arrivando a spezzare anche i robusti pali in acciaio che sostenevano le viti, spiegano i tecnici diPadova che in queste ore stanno raccogliendo le prime informazioni dagli agricoltori. Danneggiate anche le coltivazioni di mele e pere, colpite in parte anche dalla grandine. Segnalazioni arrivano anche da Castelbaldo, Sant’Urbano, Masi e immediati dintorni. Vento forte e grandine hanno provocato danni in altre località, a Sant’Angelo di Piove di Sacco, Villanova di ...