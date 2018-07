Maltempo Bologna | 7 voli dirottati | alberi caduti e danni alla linea elettrica

meteoweb.eu

: RT @Agenzia_Dire: #Maltempo. A #Bologna mega #temporale, danni nella bassa. Sindaco #Molinella: “State a casa” @DarioMantovani @comunemoli… - webnauta5_9 : RT @Agenzia_Dire: #Maltempo. A #Bologna mega #temporale, danni nella bassa. Sindaco #Molinella: “State a casa” @DarioMantovani @comunemoli… - Agenzia_Dire : #Maltempo. A #Bologna mega #temporale, danni nella bassa. Sindaco #Molinella: “State a casa” @DarioMantovani… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Fortein Emilia Romagna, in particolare ae provincia, dove sono statisettee si sono verificati altri disagi per un violento temporale, con forte vento nel pomeriggio. Colpita in particolare la provincia, tra, stradegate, grondaie e tetti da mettere in sicurezza: Minerbio, Granarolo, Budrio, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto, Castello d’Argile, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Sala Bolognese dove i Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto numerose chiamate da molte localita’, sono intervenuti in un’aziendagata in localita’ Padulle, dove il tetto e’ stato in parte scoperchiato. A Molinella sono stati danneggiati anche alcuni tralicci dell’energia. Il sindaco Dario Mantovani, sulla sua pagina Facebook, ha invitato i cittadini a rimanere a casa. “Stiamo facendo un ...