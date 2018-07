: Maxi-sequestro di beni a un mafioso, la battaglia contro questi schifosi non si ferma! #lamafiamifaschifo - matteosalvinimi : Maxi-sequestro di beni a un mafioso, la battaglia contro questi schifosi non si ferma! #lamafiamifaschifo - repubblica : Palermo, arrestato Corona il tesoriere della nuova mafia. Investimenti in bar, negozi e tabaccherie del centro [new… - repubblica : ?? Mafia, Dell'Utri verso la scarcerazione. Tribunale dà l'ok: motivi di salute -

In carcere 24 tra mafiosi, prestanomi ed estortori di diversi clan a. Quattro sono ai domiciliari, tra loro un penalista palermitano; a 19 è stato notificato il divieto di dimora. Il personaggio chiave di questa inchiesta della DDA diè Giuseppe Corona:fiumi di soldi sporchi provento del traffico di droga sono passati per le sue mani.E' il "re" del riciclaggio, capace di ripulire denaro illegale e reinvestirlo in attività lecite.L'indagine fotografa ladel dopo Riina, che cerca nuovi capi e nuovi business.(Di lunedì 16 luglio 2018)