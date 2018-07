Mafia | Operazione Delirio | arresti e sequestri a Palermo

Mafia : maxioperazione Gdf a Palermo - arresti e perquisizioni : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - In corso dall'alba di oggi un'operazione antiMafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi mi

Mafia : maxioperazione Gdf a Palermo - arresti e perquisizioni : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – In corso dall’alba di oggi un’operazione antiMafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 presso ...

Mafia - operazione 'Montagna' : il no alla scarcerazione di Fragapane è definitivo : Mafia, operazione 'Montagna': il no alla scarcerazione di Fragapane è definitivo 3 Estorsioni mafiose ai posteggiatori abusivi, due condanne Francesco Fragapane Approfondimenti Mafia, inchiesta ...

"Hampa" - operazione antiMafia a Roma : 58 persone nei guai : Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma, la ...

Operazione antiMafia a Catania : 19 arresti nel clan di Paternò : Palermo, 19 giu. , askanews, Operazione antimafia a Catania. I carabinieri del Comando Provinciale etneo hanno arrestato 19 persone tra dirigenti ed affiliate al clan mafioso Laudani, e ritenute ...

Catania - operazione antiMafia : 19 arresti : 7.00 Oltre 200 Carabinieri del comando provinciale di Catania sono impegnati in una vasta operazione contro il clan mafioso Laudani. In esecuzione 19 arresti e numerose perquisizioni nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga, rapina,porto e detenzione illegale di armi, con l'aggravante del metodo mafioso. Ricostruito l'organigramma del clan di Paternò (CT),articolazione territoriale ...

Operazione antiMafia a Bari : 104 arresti : Roma, 18 giu. , askanews, I carabinieri del Ros stanno eseguendo, a Bari e in altre località del territorio nazionale, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 persone, ...

Mafia - operazione contro clan attivi a Bari : 104 arresti : Mafia, operazione contro clan attivi a Bari: 104 arresti Il blitz, eseguito dai carabinieri del Ros, ha colpito dei presunti affiliati ai clan Mercante-Diomede e Capriati Parole chiave: Mafia ...