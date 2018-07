Mafia | maxi blitz e sequestri per milioni di euro | fermato il tesoriere di

Mafia : maxioperazione Gdf a Palermo - arresti e perquisizioni : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – In corso dall’alba di oggi un’operazione antiMafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 ...

Roma - maxi blitz contro la Mafia di Montespaccato : Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma, la ...

Mafia A BARI - MAXI BLITZ ROS 104 ARRESTI/ Ultime notizie : "infiltrazione clan in economia". Decaro - "successo" : BARI, MAXI BLITZ antiMAFIA del Ros: 104 arrestati tra gli affiliati ai clan pugliesi Mercante-Diomede e Capriati, spunta anche un uomo antiracket.

Bari - maxi blitz antiMafia Ros : 104 arrestati/ Ultime notizie : nel mirino i clan Mercante-Diomede e Capriati : Bari, maxi blitz antimafia del Ros: 104 arrestati tra gli affiliati ai clan pugliesi Mercante-Diomede e Capriati, spunta anche un uomo antiracket. Le indagini.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 08:51:00 GMT)

Mafia - maxiprocesso Spada : le vittime disertano l'aula bunker - : Chi ha subito vessazioni da parte del clan di Ostia ha scelto di non volersi costituire parte offesa. La decisione è stata presa nella prima udienza davanti alla III corte d'Assise chiamata a ...

Colpo alla rete di Messina Denaro Mafia - maxi blitz della polizia 17 indagati - 150 poliziotti impegnati : Operazione della polizia di Stato contro i fiancheggiatori del boss latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro: 17 persone sono state indagate e sottoposte a perquisizioni in Sicilia su ordine Segui su affaritaliani.it

Mafia : Ayala - sentenza maxiprocesso fu punto di non ritorno : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La sentenza del maxiprocesso di Palermo è stato il punto di non ritorno". Così, l'ex magistrato Giuseppe Ayala, che collaborò negli anni Ottanta con i giudici Falcone e Borsellino, parlando a un incontro organizzato a Palermo per ricordare la strage di Capaci nel 26es