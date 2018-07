Mafia | inchieste cosche mafiose | 24 arresti

Rapporto EcoMafia 2018 : boom di arresti per crimini contro l’ambiente e di inchieste sui traffici illegali di rifiuti : “Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici illeciti di rifiuti“: dal Rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato questa mattina a Roma, spiccano infatti “le 538 ordinanze di custodia cautelare emesse per reati ambientali nel 2017 (139,5% in più rispetto al 2016). Un risultato importante sul fronte repressivo frutto ...