Mafia | Cancelleri M5S | nessuna foto con il boss | non faremo mai affari con Cosa nostra

(Di lunedì 16 luglio 2018) Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - "Non esistecon me e ilarrestato oggi, ricordo che quel giorno ero con Luigi Di Maio ed ero stanco morto per la campagna elettorale, c'era un caldo soffocante, la cravatta mi stringeva il collo, verso l'una passavamo da quel bar e ho detto: 'Luigi, e