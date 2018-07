M5S | scorsa notte incendiata automobile consigliere regionale Marcelli

romadailynews

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma – “Lae’ statal’auto del nostro, Loreto, vicepresidente della commissione Sanita’ in Regione Lazio. Era parcheggiata nel cortile della sua abitazione a Sora, in provincia di Frosinone”. “Stamattinaha denunciato l’accaduto ai Carabinieri, che hanno disposto il sequestro penale del veicolo danneggiato, una Mercedes C 200 CDI, diesel, per gli opportuni accertamenti. Confidiamo nell’attivita’ di verifica delle autorita’ competenti, sperando che fatti del genere non si ripetano mai piu’ e che i responsabili del gesto siano individuati al piu’ presto e assicurati alla giustizia”. “A Loreto vanno tutta la nostra solidarieta’ e vicinanza, oltre che il nostro affettuoso abbraccio”. Cosi’ in un post su Facebook i ...