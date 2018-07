M5S Roma | solidali nei confronti del consigliere regionale Marcelli

Politica. Sanità Romagna - M5S : "Convegno promuove modello integrato Ausl - è apertura al privato?" : 'Un passaggio 'strisciante' dalla Sanità pubblica a quella privata accreditata, che porterebbe i cittadini a pagare sempre di più per le spese sanitarie e a liste di attesa più lente': è il sospetto ...

M5S - Lombardi : “Via Almirante a Roma? Io avrei votato sì. Fascisti e antifascisti è classificazione generica” : “L’intitolazione di una via di Roma a Giorgio Almirante? Io avrei votato a favore. Non avrei mai votato una via a Hitler o a Mussolini. E Almirante è una figura che obiettivamente con quel tipo di fascismo non c’entra assolutamente niente”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, da Roberta Lombardi, capogruppo del M5s alla Regione Lazio, commentando la decisione del Campidoglio sullo stop ...

PARNASI - STADIO ROMA : "HO PAGATO TUTTI I PARTITI"/ Dai pm : "Lanzalone lo pagavo per suoi rapporti con M5S" : STADIO della ROMA, interrogatorio e ultime notizie su Luca PARNASI: 'ho PAGATO TUTTI i partiti'. Su Luca Lanzalone, 'pagavo per rapporti con M5s'.

Roma - l'ultima idea del M5S per i rom "5mila euro a chi apre attività" : l'ultima idea porta la firma di Laura Baldassarre, assessore ai Servizi Sociali di Roma. L'assessore grillino sta pensando a un modo per includere i rom, proprio nei giorni in cui Salvini chiede un censimenti dei nomadi italiani per combattere le ampie sacche di criminalità. E qual è la proposta dell'assessore a Cinque Stelle? Dare 5mila euro ai rom per fargli aprire attività imprenditoriali. Il motto? "Non serve l'approccio assistenzialista, ...

M5S - nuove regole sulle restituzioni dei parlamentari : forfait di 3mila euro al mese. 2mila per chi ha residenza a Roma : Un forfait da 3mila euro al mese che diventano 2mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari M5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo regolamento dei rimborsi dei portavoce del movimento alle Camere. Lo annuncia il blog delle stelle sottolineando che il taglio alle indennità e quello all’assegno di fine mandato sono altri due punti chiave del nuovo regolamento. L'articolo M5s, nuove regole ...

Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte romane di M5S : "Roma non sta cambiando passo" : "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizione romana della Repubblica, Roberta Lombardi mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia Raggi, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in ...

Stadio Roma : Fraccaro - Lanzalone scelto per meriti - in M5S via mele marce : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – L’avvocato Lanzalone? “Non mi risulta sia amico personale di Grillo e Casaleggio. L’ho conosciuto per meriti sul campo, ci avvaliamo di persone in base al curriculum e alle capacità, premiando il merito: aveva dato una mano incredibile a Livorno. Probabilmente continueremo a sbagliare, ma la fiducia è un elemento essenziale e quando viene a mancare è giusto che chi l’ha tradita venga ...

Il Pd trema anche in Emilia-Romagna : ora Regione e Comuni sono contendibili. E si teme patto Lega-M5S : Il Pd dell’Emilia-Romagna trema dopo i risultati dei ballottaggi del 24 giugno. A Imola, da oltre 70 anni in mano al centrosinistra, ha vinto la candidata del M5s Manuela Sangiorgi, sconfiggendo Carmen Cappello sostenuta dal Pd e, per l’occasione, anche dal Mdp di Pierluigi Bersani. La candidata pentastellata ha ribaltato il risultato del primo turno che vedeva in testa la candidata democratica, a dimostrazione che qui ha funzionato ...

Dopo il "caso Almirante" Raggi presenta una mozione per "Roma antifascista". Meloni : "M5S fa gazzarra" : "E' una mozione a cui tengo in modo particolare perchè sancisce la posizione di tutta l'amministrazione capitolina sull'identità antifascista della città di Roma. La nostra città purtroppo ha versato un alto tributo di sangue. Riteniamo urgente inserire nello statuto di Roma i valori antifascisti" con il "divieto di ricordare nella toponomastica esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito ...

Calabrese (M5S) : Stadio Roma - si solo se legale : Roma – Pietro Calabrese, consigliere M5S Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulle parole dell’ex assessore Berdini (“La Raggi chieda scusa perché ha deluso un’intera città su Olimpiadi, Stadio e Lanzalone”) “Evidentemente Berdini è l’unico urbanista rimasto nel pianeta che ...

Imola - storico ko del Pd : la città romagnola sarà guidata da Manuela Sangiorgi del M5S : Imola roccaforte del Pd crolla ai piedi dei grillini. Nella città di oltre 70mila abitanti, bolognese solo per i confini amministrativi ma fieramente romagnola, i voti del centrodestra (23%)...

