M5S | domani voto online per i candidati al cda Rai | la scelta su una cinquina di nomi

Rai : M5S - domani voto online candidati Cda : Il M5S domani dalle 10 alle 19 sceglierà online "su Rousseau i suoi candidati" al Cda della Rai. Lo si legge sul blog. E' stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ...

Vitalizi : domani atteso stop alla Camera - ma M5S teme ‘sgambetto’ Lega : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Dovrebbe essere domani la giornata decisiva. Quella in cui l’ufficio di presidenza della Camera abolirà i Vitalizi, incassando il risultato di una delle battaglie fiore all’occhiello del M5S. Ma c’è un timore che agita i pentastellati: il dubbio di uno ‘sgambetto’ della Lega sulla strada dell’approvazione alla delibera Fico. Per questo, sin dalle prime ore del mattino, in ...

Ue : domani convegno M5S alla Camera presente Fico : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – ‘Sovranità Italia, Europa: quale Unione?”. domani, alle 17.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera, si svolgerà il decimo appuntamento di “Parole guerriere seminari rivoluzionari”. Parteciperanno all’evento Dalila Nesci, parlamentare Movimento 5 Stelle promotrice di “Parole guerriere”, Roberto Fico, presidente della Camera,i Andrea Cioffi, senatore ...

BALLOTTAGGI - DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2018: domani le sfide per i sindaci - Lega e M5S rivali. BALLOTTAGGI, DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2018: le sfide per eleggere i sindaci con Lega e M5s rivali. Al voto 75 Comuni, di cui 14 capoluoghi di provincia

Domani 7 milioni al voto - Comunali primo test su forza Lega e M5S : Roma, 9 giu. , askanews, Il 'governo del cambiamento' alla prova del voto: dopo i test elettorali delle regionali in Molise, Friuli e Val d'Aosta, la prima grande scadenza dopo la formazione della ...

GOVERNO LEGA-M5S: Fiducia Senato domani alle 19.30 - mercoledì h 17.45 alla Camera. GOVERNO M5s-Lega: voto di Fiducia domani al Senato alle ore 20, alla Camera invece sarà mercoledì dalle 17.45. Primi problemi all'esecutivo Conte su migranti e flat tax

GOVERNO LEGA-M5S: Premier Conte domani al Senato: invio testo alla Camera per voto fiducia. GOVERNO M5s-Lega: oggi le date del voto di fiducia all'esecutivo Conte al Senato e alla Camera, Salvini al lavoro sull'immigrazione.

Al via il governo M5S-Lega - Conte presenta i ministri. Domani alle 16 il giuramento : La nota congiunta dei leader di Lega e M5s confermano il buon esito delle trattive. Cottarelli rimette il mandato al capo dello Stato: «È la soluzione migliore». Il premier ha accettato l'incarico

Nasce il governo Lega-M5S : giuramento domani alle 16 | Conte premier - Savona va alle Politiche Ue - Tria all'Economia : Il premier: "Realizzeremo il contratto". Di Maio: "Il governodel Cambiamento è realtà, dedichiamo tutto questo a Gianroberto Casaleggio". Salvini: "Priorità sarà "A casa loro""

2 giugno : disgelo M5S-Colle - domani anche grillini a ricevimento Quirinale : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Prove di disgelo tra il M5S e il Quirinale. Nei giorni scorsi, nel pieno della crisi istituzionale e con la richiesta di impeachment per il Presidente della Repubblica sul tavolo, dallo staff del Movimento era trapelato che nessuno dei 5 Stelle avrebbe preso parte al tradizionale ricevimento per la Festa della Repubblica al Colle, in programma nel tardo pomeriggio di domani. Ma dopo il dietrofront di Luigi Di ...