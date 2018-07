Lupi e orsi | guai a chi vuole tutelarli e scoraggiare gli inquinatori

ilfattoquotidiano

: «Non si possono uccidere lupi e orsi» Il ministro Costa impugna la legge - - enpaonlus : «Non si possono uccidere lupi e orsi» Il ministro Costa impugna la legge - - fattoquotidiano : Lupi e orsi, Trento e Bolzano approvano le leggi sugli abbattimenti. Ministro Costa: “Le impugnerò, uccidere non se… - enpaonlus : 'Licenza di uccidere lupi e orsi': il ministro Costa blocca l'abbattimento, la Lega attacca [us] -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Anche le iniziative del governo che non riguardano i temi intoccabili per oltre un ventennio nel nostro singolare Paese, a pena di interdizione e/o emarginazione dai gangli del potere come il conflitto di interessi, il rigoroso mantenimento dei privilegi della casta, l’impunità per i potenti rinominata “garantismo“, riescono a suscitare reazioni e commenti tanto veementi quanto inimmaginabili. Così a finire sotto gli strali dei “difensori” degli imprenditori dell’italica operosità minacciata dalla presunta foga ambientalista e peggio ancora animalista che aleggerebbe nel governo giallo-verde è stato il ministro Sergio Costa, già nella squadra dei ministri pentastellati presentata di Luigi Di Maio, generale di brigata dei carabinieri per la tutela forestale nel 2017 e impegnato a combattere il degrado della Terra dei fuochi. Ma che cosa ha meritato a ...