Luka Modrić Pallone d’Oro 2018?

(Di lunedì 16 luglio 2018) Archiviata la delusione per la sconfitta in finale contro la Francia,lascia la Russia da vincitore. Il centrocampista del Real Madrid si è aggiudicato ildei Mondiali, riconoscimento che premia il miglior giocatore della competizione. Modric è un centrocampista totale: sa fare tutto eccellendo in molti aspetti del gioco Al flop agli ottavi di finale dei soliti noti (Cristiano Ronaldo e Messi) e di quello ai quarti del candidato più quotato in virtù della forza della propria squadra (Neymar), ha fatto da contraltare la cavalcata del quasi 33enne nativo di Zara, che ha trascinato la Croazia all’atto finale a suon di prove maiuscole in cui, oltre alla consueta qualità, ha mostrato quantità e intuizioni in fase difensiva spesso invisibili a Madrid (dove veste i panni di regista e le priorità sono diverse rispetto alla nazionale). Ritirare il premio di migliore al ...