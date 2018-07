Luglio 2018 | 10 date da ricordare tra anniversari ed eventi

Una Vita Anticipazioni : da lunedì 16 a venerdì 20 Luglio 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap spagnola per la terza settimana del mese di luglio.

Amazon Prime Day 2018 Migliori Offerte – 16 Luglio : Ecco le Migliori Offerte Amazon Prime Day 2018 di Lunedì 16 Luglio. Abbiamo raccolto qui le Migliori Offerte, sconti e promozioni dell’Amazon Prime Day 2018 Amazon Prime Day 2018 – Migliori Offerte | 16 Luglio 2018 L’Amazon Prime Day 2018 è ufficialmente iniziato. Come ben sai, gli sconti pioveranno dalle ore 12:00 del 16 Luglio e finiranno a mezzanotte del 17 Luglio. Due […]

Temptation Island | 16 Luglio 2018 | Seconda puntata | Anticipazioni e diretta : Temptation Island, il docu-reality che racconta i rapporti di coppia, torna, stasera, lunedì 16 luglio 2018, in prima serata, su Canale 5, con il secondo appuntamento di questa nuova edizione. Come di consueto, Filippo Bisciglia avrà il delicato compito di raccontare le storie dei protagonisti.prosegui la letturaTemptation Island | 16 luglio 2018 | Seconda puntata | Anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2018 11:43.

I CONSIGLI HOME VIDEO DI Luglio-AGOSTO 2018 : L'estate entra nel vivo e tutti vanno in ferie, il che ci porta alla consueta pausa in attesa di riprendere ancora più carichi a settembre. Ma prima di staccare temporaneamente la spina le case di ditribuzone hanno ancora qualcosa per solleticare i palati di cinefili e collezionisti. Arrivano nei negozi Pacific Rim - La Rivolta, Il Giustiziere della Notte, Tomb Raider, Tonya, Oltre la notte e Hostiles. Per chi non fosse interessato a ...

ISPETTORE CALLAGHAN : IL CASO SCORPIO E' TUO!/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi - 16 Luglio 2018) : ISPETTORE CALLAGHAN il CASO SCORPIO è TUO!, il film in onda su Rete 4 oggi, in seconda serata. Nel cast tra gli altri Clint Eastwood, Harry Guardino e Andrew Robinson, alla regia Don Siegel.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:26:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Ubi Banca a +2 - 2% - Ferrari a -0 - 7% - 16 Luglio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Trieste capitale del rock - IRON MAIDEN 17 Luglio 2018 - Udine 20 : I biglietti per gli spettacoli, che attireranno moltissimi appassionati da tutta Italia e da tutta Europa, sono ancora acquistabili sul circuito Ticketone e sui circuiti esteri Oeticket e ...

Amazon Prime Day 2018 Migliori Offerte – 16 Luglio : Ecco le Migliori Offerte Amazon Prime Day 2018 di Lunedì 16 Luglio. Abbiamo raccolto qui le Migliori Offerte, sconti e promozioni dell’Amazon Prime Day 2018 Amazon Prime Day 2018 – Migliori Offerte | 16 Luglio 2018 L’Amazon Prime Day 2018 è ufficialmente iniziato. Come ben sai, gli sconti pioveranno dalle ore 12:00 del 16 Luglio e finiranno a mezzanotte del 17 Luglio. Due […]

Paolo Fox - Oroscopo oggi : lunedì 16 Luglio 2018 : Comincia una nuova settimana con l’immancabile appuntamento con le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox. Nonostante la pausa estiva del programma “I Fatti Vostri“, il noto astrologo non è andato in vacanza; anzi, ogni mattina sulle frequenze di Radio LatteMiele, rivela le previsioni e l’Oroscopo del giorno per i dodici segni dello zodiaco. Oroscopo Paolo Fox di lunedì 16 luglio 2018 Cosa le stelle hanno in serbo per ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Ubi Banca a +2 - 2% - Ferrari a -0 - 7% (16 Luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana cercando ancora di raggiungere i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:54:00 GMT)

WALLIS-L'AMORE SENZA CORONA/ Su La7 il film con Georgina Rich (oggi - 16 Luglio 2018) : Il film Wallis - L'amore SENZA CORONA, in onda su La7 oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: Georgina Rich, Alex Avery e Drew Cain, alla regia Paul Olding. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:54:00 GMT)

L’UOMO DI LARAMIE/ Su Rai Movie il film con James Stewart e Gregg Barton (oggi - 16 Luglio 2018) : L'uomo di LARAMIE, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: James Stewart, Gregg Barton e Donald Crisp, alla regia Anthony Mann. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:53:00 GMT)

Ascolti tv domenica 15 Luglio 2018 : Francia - Croazia al 67% di share : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone ha registrato 1.906.000 telespettatori, share 12,22%. Su Rai 2 Il film Chiamatemi Helen ha registrato 1.225.000 telespettatori, share 7,19%. Su Rai 3 Il film Una notte con la Regina ha registrato 899.000 telespettatori, share 5,46%. Su Canale 5 Balalaika La Finale ha registrato un netto di 1.808.000 telespettatori, share 10,61%. Su Italia 1 Il film The Boss, in prima tv, ha registrato ...

Ascolti TV | Domenica 15 Luglio 2018. 11 - 7 mln per la finale dei Mondiali (66.6%). Balalaika 34.3%-10.6% : L'esultanza della Francia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.906.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 20.39 alle 22.53 – la seconda parte di Balalaika ha raccolto davanti al video 1.808.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Chiamatemi Helen ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori (7.2%). Su Italia 1 The Boss ha intrattenuto 866.000 spettatori con il 5.3% di share. ...