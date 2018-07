L' open beta di Battlefield V ha una finestra di lancio

open beta per Battlefield 5 a settembre - la road map fino all’uscita : DICE ha svelato le prossime mosse che accompagneranno i giocatori verso il lancio di Battlefield 5. Il tutto in questa pagina, mentre parla dei risultati ottenuti dalla fase alpha della beta. Cosa accadrà quindi nei prossimi mesi?. Innanzitutto all'imminente Gamescom 2018 sarà mostrata una nuova build di Battlefield 5 con molte novità dal punto di vista del gameplay. Questa versione del gioco sarà più avanzata rispetto a quanto mostrato ...

Le ultime OxygenOS open beta per OnePlus 3 e 3T sono in rilascio e no - non portano Android 8.1 Oreo : Se avete seguito le ultime vicende legate al supporto software di OnePlus, saprete che questi firmware per OnePlus 3 e 3T sono gli ultimi del canale Beta

OnePlus 3 e 3T dicono addio alle open beta - niente Android P : OnePlus sta per interrompere il programma Open Beta per OnePlus 3 e OnePlus 3T, con tempistiche perfettamente in linea rispetto a quanto annunciato qualche giorno fa. I due smartphone non riceveranno Android P.

Project Treble - lo sbarco su OnePlus 5T e 5 avviene al timone delle OxygenOS open beta 11 e 13 : Arrivano buone nuove per gli (Open) Beta tester OnePlus: sono in corso di rilascio le OxygenOS Open Beta 13 e 11, rispettivamente per OnePlus 5 e 5T

Al via il programma open beta di EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : Huawei ha annunciato oggi l'avvio del programma di Beta testing desinato a portare EMUI 8.1, basata su Android 8.1 Oreo, disponibile per quattro modelli.

OnePlus 5T e 5 ricevono le OxygenOS open beta 10 e 12 con le patch di giugno 2018 : Le OxygenOS Open Beta 10 e 12 rispettivamente per OnePlus 5T e 5 seguono di un giorno quelle per i fratelli con qualche primavera in più sulle spalle

OnePlus 3 e 3T ricevono le OxygenOS open beta 38 e 29 con le patch di giugno 2018 : Eccoci all'ennesimo appuntamento con i software "Beta ma non troppo", anche se mancano grosse novità rispetto alle ROM precedenti per OnePlus 3 e OnePlus 3T

E3 2018 : The Crew 2 riceverà una open beta : Durante la sua esplosiva conferenza E3, Ubisoft ha mandato in campo The Crew 2 con un nuovo spettacolare trailer.Nel titolo il giocatore dovrà farsi un nome nel mondo motorsport americano, compiendo mirabolanti evoluzioni alla guida di un ampio parco veicoli tra cui auto, moto, motoscafi e aerei. Ubisoft ha annunciato una open beta dal 21/06 al 25/06 su tutte le piattaforme, avrete l'occasione di mettervi alla prova in 8 differenti discipline ...

L'open beta di H1Z1 su PS4 è stata scaricata da oltre 7 milioni di giocatori : L'open beta di H1Z1: Battle Royale di Daybreak Game Company continua a macinare ottimi numeri, dopo gli 1,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore e i 4,5 milioni a tre giorni dal lancio, ecco arrivare altri dati piuttosto positivi.Come riportato dagli stessi sviluppatori su Twitter, L'open beta di H1Z1 su PlayStation 4 è stata scaricata da oltre 7 milioni di giocatori. Numeri abbastanza importanti che farebbero pensare al gioco come diretto ...

OnePlus 3 e 3T - nuove OxygenOS open beta 37 e 28 a due settimane dalle precedenti : cosa cambia : Torniamo ad occuparci di OnePlus 3 e 3T che ricevono le OxygenOS Open Beta 37 e 28, nonostante le precedenti siano state rilasciate appena due settimane fa

Al via l'open beta di Dauntless : Se Monster Hunter World si fa prima desiderare un po' prima del suo arrivo su PC, nell'attesa possiamo ingannare il tempo con la sua alternativa gratuita, Dauntless è infatti un gioco free to play che ricalca per certi aspetti le meccaniche.Dauntless è inoltre in open beta gratuita, per cui possiamo accorrere sui server a far razzia di creature di ogni tipo in compagnia dei nostri amici. Il gioco è realizzato in Unreal Engine 4 e come possiamo ...

Oltre 200.000 giocatori connessi in contemporanea su PS4 per la open beta di H1Z1 : Quando H1Z1 è stato lanciato ufficialmente (in versione open beta) per PlayStation 4, molti hanno pensato che sarebbe stato ben accolto. Tuttavia, nessuno probabilmente pensava che sarebbe stato accolto così bene quasi all'istante. Come segnala PlayStation LifeStyle, mentre Daybreak Game Company continua a provare a migliorare i server per il gioco, la beta aperta di H1Z1 ha già accumulato più di 200.000 giocatori simultanei online su PS4, come ...

Al via oggi la open beta di H1Z1 su PS4 : In seguito alla conclusione della closed beta di H1Z1, Daybreak ha lanciato oggi la open beta del titolo su PS3, che sarà giocabile gratuitamente da tutti gli utenti che vogliano avere un assaggio di questo classico Battle Royale.Volendo venire in contro ai giocatori, gli sviluppatori hanno annunciato inoltre che non servirà alcuna chiave né tantomeno un abbonamento PlayStation Plus per giocare. Basterà scaricare il client di H1Z1 sulla propria ...