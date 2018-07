Look aggressivo per la Gregoraci | jeans e catene

dilei

(Di lunedì 16 luglio 2018) Elisabettaconquista i fan su Instagram con undecisamente, fra. La conduttrice è tornata finalmente a sorridere dopo un periodo difficile. La separazione da Flavio Briatore è ormai un lontano ricordo e i due ex coniugi hanno messo da parte rancori e incomprensioni per amore del figlio Nathan Falco. Nuovamente single la modella ha trovato l’amore fra le braccia di Francesco Bettuzzi, noto imprenditore e proprietario di un’azienda cosmetica. Le cose non potrebbero andare meglio di così anche sul lavoro, dove Elisabettasta collezionando un successo dopo l’altro. Abbandonati i panni della valletta, l’ex moglie di Briatore si sta trasformando in una conduttrice preparata e molto richiesta. Dopo Made in Sud, laè stata scelta per condurre Battiti Live, la manifestazione musicale organizzata da Radio Norba, ...