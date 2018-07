L’ombrello di Stato e l’invasione invisibile Il calcio dello zar di Russia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) Più della papera del portiere francese, della forza atletica di Mbappè, di quel delizioso tiro da fuori area di Pogba, del volto scarnificato e depressosconfitto Moric, mi rimarranno in mente due altri frame della finale mondiale.di campo, quasi impercettibile, ediche tutela dal diluvio solo la pelatazar di, il padrone di casa, a dispetto di ogni cerimoniale. Il primo episodio, benché inquadrato nelle cose che non si fanno, lo giudico delizioso per due motivi. Il primo: l’intelligenza ha sempre la meglio sulla forza, e si vede. Disturbare anche solo simbolicamente la perfezione del regime poliziesco e repressivo che si vive in quel Paese è segno di una energia vitale non scomparsa, è dimostrazione di un talento non appannato. A conferma è venuta la sostanziale invisibilità dell’atto. Avete notato come immediatamente la regia abbia ...