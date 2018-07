Lo stile di Cristiano Ronaldo

gqitalia

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Francia campione... A l'Italienne ??Cristiano Ronaldo sbarca a sorpresa. Oggi parl… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Francia campione... A l'Italienne ??Cristiano Ronaldo sbarca a sorpresa. Oggi parl… - fpa82 : RT @Gazzetta_it: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Francia campione... A l'Italienne ??Cristiano Ronaldo sbarca a sorpresa. Oggi parla per l… - MaevaGat : RT @Gazzetta_it: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Francia campione... A l'Italienne ??Cristiano Ronaldo sbarca a sorpresa. Oggi parla per l… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Nessuno ci sperava più di tanto ma alla fine è successo., il cui cognome, sconosciuto ai più, è dos Dantos Aveiro, è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus e giocherà nel campionato di calcio italiano. Il fuoriclasse portoghese, 5 volte Pallone d’oro, è uno dei calciatori più veloci di sempre ed è dotato non solo di uno straordinario talento sportivo, ma anche di grande fascino. E pensare che da ragazzino la bellezza non era il suo punto forte. E sicuramente il suo sorriso non era perfetto come quello di adesso. La sua tenacia e voglia di affermarsi, sia in campo che fuori, gli ha permesso di diventare non soltanto un grande campione ma anche un autentico sex symbol. La cura per la sua persona è quasi ossessiva. E si vede. Utilizza diversi prodotti di bellezza, in particolare per pelle e capelli, segue delle regole ferree riguardo l’alimentazione – ...