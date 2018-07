Lo stile David Beckham in un documentario

gqitalia

(Di lunedì 16 luglio 2018) Che ala moda piaccia non è una novità. L’ex calciatore vanta un lungo elenco di collaborazioni con i grandi marchi della moda, la sua presenza alla London Fashion Week non fa più notizia, il suoimpeccabile in ogni occasione, non fa certo pensare che scelga le prime cose a caso dal suo guardaroba. Anzi. Notizia allora, di qualche ora fa, è la presenza diin un nuovosulla moda maschile, diretto da Loïc Prigent – suo il docufilm per Louis Vuitton ai tempi di Marc Jacobs – per il canale europeo Arte. Loïc pone l’attenzione sull’interpretazione che gli uomini fanno della moda, e compie un viaggio a ritroso nella storia del costume per arrivare ai giorni nostri, il regista si è “introdotto” nella Parigi Fashion Week rubando immagini dal front row e testimonianze dai protagonisti delle sfilate. Tra loro, appunto anche quella di ...