LIVE JUVENTUS | CRISTIANO RONALDO DAY | LA GIORNATA IN DIRETTA Video Torino | l' incontro

Juventus - la conferenza stampa di Cristiano Ronaldo LIVE : Prime parole di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese si presenta in conferenza stampa E’ arrivato il giorno tanto atteso da tutto il popolo della Juventus, Cristiano Ronaldo è realtà e oggi ha svolto le visite mediche e conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra. Stretta di mano con Allegri e abbracci con Chiellini e Pjanic, i primi ad accoglierlo al centro sportivo della Continassa. Adesso è il momento della ...

LIVE Cristiano Ronaldo - la presentazione in DIRETTA : prima conferenza stampa alla Juventus per CR7 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano. Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto ...

Juventus - Caldara LIVE : 'Ora sono pronto per la Juve' : Cosa prenderebbe da Chiellini e Barzagli? "Di Chiellini prenderei l'attenzione e il movimento sull'uomo, è unico al mondo in questo. Barzagli ha una lettura sulle situazioni di gioco incredibile". ...

Juventus - Cancelo LIVE : 'Cristiano ci aiuterà. Ringrazio l'Inter - mi ha fatto fare esperienza' : Che importanza avrà Cristiano Ronaldo per la Juventus? Sarà un piacere per me giocare con uno come CR7, il migliore del mondo. Alzerà il LIVEllo della squadra, è un campione che ci aiuterà a vincere ...

Juventus - la conferenza stampa di Perin LIVE : Sognavi di giocare con CR7? "La notizia mi ha colpito perchè è il migliore al mondo, allenarmi con lui sarà fantastico. Averlo e potere imparare da lui sarà un plus per noi e per il calcio italiano".

LIVErpool - maxi-offerta per Dybala : cosa farà la Juventus dopo l’esborso per CR7? : Liverpool pazzo di Dybala, il calciatore bianconero ha una valutazione super nonostante il Mondiale giocato decisamente sottotono Il Liverpool all’assalto di Dybala. Da settimane vi parliamo dell’interessamento di Klopp per il calciatore della Juventus, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione importante per il club bianconero. I Reds sono infatti in procinto di presentare un’offerta ...