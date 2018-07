LIVE Europei pallanuoto | Italia-Germania in DIRETTA | Settebello in vantaggio 6-0 a metà

LIVE Italia-Finlandia - Europei Under19 calcio in DIRETTA : azzurrini al debutto - serve la vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, partita d’esordio della nostra nazionale all’Europeo Under19 di calcio. L’Italia torna a partecipare a questa manifestazione dopo la mancata qualificazione del 2017 e sfiderà nel primo incontro i padroni di casa della Finlandia, alla prima partecipazione assoluta nella rassegna continentale di categoria. Gli azzurrini sono inseriti nel gruppo A insieme a Norvegia, ...

LIVE Europei pallanuoto - Italia-Germania in DIRETTA : Settebello per una partenza sprint : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania: si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di pallanuoto, scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del ...

LIVE Europei hockey pista - Italia-Inghilterra in DIRETTA : azzurri a caccia del bis - la vittoria vale il pass per i quarti : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Dopo il successo roboante contro il Belgio, gli azzurri tornano in campo oggi, lunedì 16 luglio, per sfidare la compagine inglese, reduce da una pesante sconfitta al cospetto dei padroni di casa spagnoli. Il ct Massimo Mariotti è consapevole di disporre di un gruppo ricco di talento, ma non ha ...

Lupo-Nicolai Kolaric-Basta/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato LIVE (Europei beach volley 2018) : diretta Lupo-Nicolai Kolaric-Basta, info Streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita che i due azzurri affrontano, contro i serbi, agli Europei di beach volley 2018(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:13:00 GMT)

LIVE Europei pallanuoto femminile - Italia-Grecia in DIRETTA : sfida cruciale per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia. A Barcellona infatti si disputa la seconda giornata degli Europei di pallanuoto: secondo incontro in due giorni per il torneo al femminile. L’Italia scende in acqua ore 20.30 contro le elleniche, sfida già di discreto LIVEllo dove le ragazze di Fabio Conti dovranno dimostrare di essere già pronte a lanciarsi verso la fase ad eliminazione DIRETTA. Ieri le azzurre si sono ...

LIVE Hockey pista - Italia-Belgio Europei 2018 in DIRETTA : azzurri all’esordio a La Coruna. E’ già vietato fallire : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Italia e Belgio, valido per il gruppo B della fase a gironi degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri, guidati dal ct Mariotti, puntano ad esordire al meglio in una competizione che vedrà la compagine del Bel Paese partire con l’ambizione fondata di conquistare il massimo traguardo e sollevare la coppa al cielo dopo il trionfo del 2014 e il secondo posto ...

LIVE Pallanuoto femminile - Italia-Israele Europei in DIRETTA : debutto agevole per il Setterosa - serve la goleada : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Israele-Italia. Tutto pronto a Barcellona per l’inizio degli Europei di Pallanuoto: ad aprire le danze, oggi, sabato 14 luglio, sarà il torneo femminile. L’Italia farà il suo esordio alle ore 15.30 contro Israele, formazione alla prima partecipazione assoluta ad una fase finale della rassegna continentale. Il precedente più recente tra le due selezioni è datato 2 febbraio, nelle ...

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : Elisa Iorio sfida Giorgia Villa - Meneghini ci prova. All-around stellare verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegna il tricolore nel concorso generale individuale femminile: spazio all’All-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Le migliori atlete del nostro Paese sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo attualmente detenuto da Elisa Iorio. La giovane classe ...

Diretta/ Messico-Svezia Mondiali 2018 (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : Insistono gli europei! : Diretta Messico Svezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nessuna delle due è ancora qualificata agli ottavi, alla Tricolor basta un pareggio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:21:00 GMT)

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. SCIABOLATORI IN FINALE!!!! Incredibile rimonta con la Germania! Spadiste asfaltate dalla Francia nei quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Battuta la Georgia. Spadiste asfaltate dalla Francia nei quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. Spadiste asfaltate dalla Francia nei quarti. Sciabola uomini ultima carta da podio per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). l’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella Sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. Spadiste ai quarti con la Francia. Italia da podio nella sciabola uomini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 21 giugno. Italia da podio nelle prove a squadre di sciabola e spada donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). L’Italia, che ieri ha conquistato il primo oro con il Dream Team, proverà a chiudere questa rassegna con altre due medaglie. Nella sciabola maschile il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano e Luigi Samele cercherà di confermarsi nuovamente ai vertici dopo l’argento dello scorso anno. ...