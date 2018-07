Lite in strada | tassista e cliente picchiano un poliziotto

Milano - Lite per strada : tassista aggredisce poliziotto insieme a un cliente : Un poliziotto è stato aggredito da un tassista e da un suo passeggero durante una lite stradale per questioni di viabilità. È accaduto a nella zona sud di Milano, in viale Famagosta . L'autista è ...

Bari - due pregiudicati uccisi : uno strangolato dal fratello dopo una Lite in strada : Pierpaolo Perez e Cosimo Cafagna, due pregiudicati, sono stati uccisi ieri in due distinti episodi in provincia di Bari. Il primo dopo un presunto regolamento di conti; il secondo dopo una lite per futili motivi con il fratello.Continua a leggere

Scoppia una Lite in strada - motociclista spara a un pedone : La lite è nata dopo che un pedone ha rischiato di essere investito sulle strisce pedonali da uno scooter. L'uomo in moto ha estratto una pistola e ha sparato un colpo. Subito è scattata la denuncia per minaccia aggravata dall'uso delle armi, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione di oggetti atti ad offendere e esplosione di colpo di arma da fuoco in luogo pubblico Segui su affaritaliani.it

Lite in strada : ciclista stacca l'orecchio a un automobilista : Lite in strada a Caronno Pertusella È stata una mancata precedenza che ha acceso gli animi tra due utenti della strada, un ciclista 56enne di Rho e un automobilista. I due si sono affrontati dapprima ...

Firenze - spari in strada dopo Lite : investito ragazzo di 29 anni - : accaduto nella periferia del capoluogo toscano dopo una lite tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Il sindaco Nardella: "...

Milano - Lite in strada per uno specchietto rotto : picchiato con una mazza da baseball : Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball Continua a leggere L'articolo Milano, lite in strada per uno specchietto rotto: picchiato con una mazza da baseball proviene da NewsGo.

