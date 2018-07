Lino Banfi | Mara Venier pubblica questa foto | ' Forza Lillino' E i fan vanno nel panico

Mara Venier vicina a Lino Banfi : "Forza - ti voglio bene" : I veri amici si vedono nel momento del bisogno. Lo sa bene Lino Banfi, che può contare sul supporto di un'amica speciale: Mara Venier. Pochi giorni fa, infatti, in...

Lino Banfi : "Non accetto che mia moglie non stia bene..." : Intervista a cuore aperto per il celebre attore e comico pugliese Lino Banfi che, al quotidiano Il Messaggero, ha parlato della malattia di sua moglie Lucia Zagaria.In occasione del suo 82esimo compleanno, Lino Banfi si è legittimamente lasciato andare ad uno sfogo classico e comprensibile di chi non accetta le ingiustizie della vita come possono essere le malattie dei propri cari.prosegui la letturaLino Banfi: "Non accetto che mia moglie ...

L'infermiera di notte - Rete 4/ Un grande classico con Lino Banfi protagonista (oggi - 14 luglio 2018) : L'infermiera di notte, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Lino Banfi, Gloria Guida e Alvaro Vitali, alla regia Mariano Laurenti. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Lino Banfi racconta della malattia della moglie Lucia : 'Non può camminare' : Lino Banfi ha raccontato ai microfoni de Il Messaggero, tutto la sua sofferenza che prova per la patologia della moglie Lucia Zagaria. L'interprete del famoso Nonno Libero de Il Medico in famiglia si era espresso sul tema già nel settembre 2017. In un'intervista rilasciata al programma Sabato Italiano trasmessa in onda su Rai 1, aveva dichiarato: 'La famiglia è la radice di tutto, è il cemento armato della nostra esistenza. Ormai la mia è ...

Lino Banfi e il dolore per la moglie : “Dovevamo goderci la vecchiaia insieme” : Lino Banfi torna a parlare della malattia che ha colpito l’amatissima moglie Lucia e svela il grande dolore di fronte ad un male che non si può sconfiggere. In occasione dei suoi 82 anni, l’attore ha festeggiato il compleanno nel ristorante di famiglia a Roma, in compagnia dei nipoti, dei figli Rosanna e Walter, degli amici, ma soprattutto della moglie, che da sempre è al suo fianco. Qualche tempo fa il comico pugliese aveva ...

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia Zagaria : ‘Non la accetto’ : A un anno di distanza da quando ne parò la prima volta, Lino Banfi torna a menzionare la malattia della moglie Lucia Zagaria, e lo fa in un‘intervista concessa a Il Messaggero: “Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta” spiega l’attore in occasione del suo compleanno festeggiato nel ...

Lino Banfi confessa soffro per la malattia di mia moglie : Lino Banfi qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno al ristorante di famiglia e racconta:«Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta». Accanto a lui è seduta la donna più importante della sua vita Lucia Zagaria che ha sposato nel 1962, dopo dieci anni di fidanzamento, con un matrimonio osteggiato dalla famiglia ...

Lino Banfi : «Soffro per la malattia di mia moglie - ora che volevo godermi la vita con lei» : LA POLITICA Il giorno prima della sua festa ufficiale, nell'Orecchietteria si è presentato anche Luigi di Maio . 'Aveva un mazzo di fiori in mano ed è venuto perché non poteva prendere parte al mio ...