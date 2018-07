L' Indice italiano delle azioni siderurgiche dà qualche segnale positivo | +0 | 43%

Seduta quasi invariata per l'Indice dei servizi di consumo italiano - +0 - 18% - : Teleborsa, - Seduta invariata per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, mentre l'indice EURO STOXX chiude in leggero rialzo. Il FTSE Italia Consumer Services ha iniziato a trattare a 26.037,...

Seduta ingessata per l'Indice del settore Costruzioni italiano - -0 - 24% - - calo per Salini Impregilo - -1 - 40% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Costruzioni a Milano mostrando un andamento meno forte di quello dell'EURO STOXX Construction & Materials che si ferma sui livelli della vigilia. ...

Calo per l'Indice del settore telecomunicazioni italiano - -1 - 46% - - rosso per Telecom Italia - -1 - 99% - : Teleborsa, - Calo per il comparto Telecomunicazioni in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications scivola a ...

Brillante l'Indice italiano delle azioni siderurgiche - +2 - 27% - : Molto positiva la giornata per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che sorpassa l' indice EURO STOXX in lieve salita, con un guadagno di 1,49 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 381,67. ...

L'Indice del settore telecomunicazioni italiano prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi - +0 - 60% - : Teleborsa, - Giornata in moderato rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'EURO STOXX Telecommunications. L'Indice ...

L'Indice dei servizi di consumo italiano in territorio positivo - +1 - 19% - - notevole balzo in avanti per Mondadori - +8 - 21% - : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalL'Indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha ...

Andamento positivo per l'Indice dei servizi di consumo italiano - +1 - 04% - - notevole balzo in avanti per Mondadori - +8 - 80% - : Teleborsa, - Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.

Prevalgono le vendite per l'Indice italiano delle azioni siderurgiche - -0 - 84% - : Si muove in territorio negativo l' indice siderurgico a Piazza Affari , che è peggiore dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 42.744,99 in calo dello 0,84%, ...

L'Indice dei servizi di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 27% - - exploit di Juventus - +6 - 11% - : Teleborsa, - Buona tenuta per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari che evidenzia un andamento poco migliore delL'Indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 25.500,62, in ...

Andamento cauto per l'Indice del settore Costruzioni italiano - -0 - 07% - - scambi al ribasso per Trevi - -4 - 74% - : Teleborsa, - Consolida sui livelli della vigilia il settore Costruzioni a Milano, mentre l'EURO STOXX Construction & Materials registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Construction & Materials ha ...