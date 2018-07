L' imprenditore che dice addio alla Calabria | “Vado in Romagna | qui  è impossibile

imprenditore offre lavoro : "1100 euro non fanno più gola - rispondono che è lontano da casa" : Ci risiamo. Un Imprenditore offre lavoro, ma non trova personale. E punta il dito contro quegli italiani che, nonostante siano senza un’occupazione, sembrano pochi inclini a sacrificarsi. Ormai questo tipo di...

Chiede l'elemosina a un imprenditore. La risposta che ottiene gli cambierà la vita : Gli ha chiesto qualche spicciolo e lui gli ha dato un lavoro. È questa la favola a lieto fine che ha vissuto un giovane senzatetto di 25 anni, Ryan Davidson, che Chiedeva l'elemosina in una strada di Newcastle, in Inghilterra. Un giorno si è imbattuto per caso in un generoso imprenditore, il quale gli ha fatto l'inaspettata proposta. Su Facebook l'uomo ha pubblicato la foto del loro primo incontro: lo scatto è diventato ...

Trento - imprenditore al dipendente islamico : "Ora che governa Salvini posso ammazzarti" : La Cgil del Trentino denuncia un presunto episodio di intimidazione e di razzismo ai danni di un lavoratore straniero che sarebbe stato minacciato di morte da uno dei titolari di un’azienda per cui lavora solo perché aveva chiesto di assentarsi dal lavoro perché malato

L’appello dell’imprenditore colombiano che rischia l’estradizione : L’appello dell’imprenditore colombiano che rischia l’estradizione A Bogotà lo accusano di avere incassato indebitamente indennità sanitarie per miliardi di pesos e ha già ricevuto pesanti minacce Continua a leggere L'articolo L’appello dell’imprenditore colombiano che rischia l’estradizione proviene da NewsGo.

imprenditore a un operaio straniero : “Islamico di merda. Ora che c’è Salvini ti bruciamo vivo” : Un lavoratore straniero che chiedeva di rimanere a casa perché malato è stato insultato e minacciato dal datore di lavoro, titolare di una ditta metalmeccanica trentina. " Ti posso anche ammazzare adesso che è andato su Salvini. Stai attento ad uscire di casa". La CGIL: "Non arretreremo di fronte all'odio razziale".Continua a leggere

Cinquantamila euro per le dipendenti che fanno figli : imprenditore stanzia fondo maternità : È il contrario: qui l'economia è ripartita. E' innegabile'. Secondo l'ultima indagine demografica resa pubblica dall'Istat, in Italia le nascite del 2017 sono 464 mila, il 2% in meno rispetto al 2016:...

Operazione antiracket - 6 in manette : pestato imprenditore che non pagò : Picchiavano e mettevano bombe ai commercianti che non pagavano. Ad operare i vili atti intimidatori erano gli affiliati al clan Rega. Gli emissari del racket erano spietati. Ma finalmente una delle ...

Mafia : 104 arresti in Puglia - anche un imprenditore antiracket : Smantallati i clan Mercante-Diomede e Capriati, a Bari ma anche in altre città d'Italia - Vasta operazione antiMafia oggi, soprattutto in Puglia e in altre regioni d'Italia per smantellare i clan ...

Trapani Calcio : si fa avanti un imprenditore romano che - per il momento - resta anonimo : Trapani Calcio, qualcosa si muove. Mentre da un lato sembra sfumata la possibilita' di una trattativa [VIDEO] con la cordata capeggiata dall'editore Peppe Bologna, prende corpo la seconda ipotesi, quella di un gruppo imprenditoriale la cui identita' non è nota e la cui manifestazione d'interesse, però, è stata confermata dall'attuale proprieta' della societa' granata. Al momento sarebbe l'unica possibilita' concreta di intavolare una trattativa. ...

Il no di Maran all'imprenditore che gli offrì una casa : "Ma dovrebbe essere normale" : C'è anche il nome di Pierfrancesco Maran, assessore del Pd all'Urbanistica del comune di Milano, nelle carte dell'inchiesta che mercoledì mattina ha portato in carcere nove persone a Roma, con le accuse - a...

[L'analisi] A Salvini si perdona tutto - anche di difendere un imprenditore arrestato dalla poltrona del Viminale : ... il leghista Matteo Salvini che ministro dal primo giugno giorno dopo giorno è riuscito persino a provocare uno strappo nella nostra politica estera. Dice il presidente francese Macron: «Non chiedo ...

Quando Parnasi diceva le carte ai collaboratori : «Spendo qualche soldo per le elezioni» L’imprenditore arrestato : foto : Nell’ordinanza di custodia cautelare un’ipotesi di finta consulenza a Lanzalone, «incarico assolutamente inutile e assegnato per finalità corruttiva, inerente l’assistenza legale»