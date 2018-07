Lido Valderice TP | cagnolina buttata in mare con pietra al collo | ecco l’assurda

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) “Era un modo per convincerla a fare il bagno: questa è statagiustificazione del proprietario di Mia, laincon unalegata alnel trapanese. Miracolosamente laè riuscita a liberarsi e a salvarsi, grazie anche all’aiuto dei bagnanti che hanno assistito alla scena e allertato subito le forze dell’ordine. Il proprietario è stato ovviamente denunciato per maltrattamento di animali“: lo spiega in una nota la Lega Nazionale per la Difesa del Cane. “La giustificazione del proprietario di Mia è quasi più incredibile del gesto”, afferma Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “La gente commette questi reati con una superficialità inaudita, grazie anche alla sostanziale impunità garantita dalle leggi attuali. Il maltrattamento di animali ad oggi è punito dall’articolo 544-ter del Codice Penale con la reclusione da tre ...