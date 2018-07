Libia Porto sicuro? Polemica Ue-Salvini

: La #Ue dice no a #Salvini: “Libia non è porto sicuro”. La replica: “Si cambi o noi ci muoveremo da soli”… - fattoquotidiano : La #Ue dice no a #Salvini: “Libia non è porto sicuro”. La replica: “Si cambi o noi ci muoveremo da soli”… - repubblica : Migranti, Salvini: 'Cambiare norme e fare della Libia un porto sicuro'. E sulle sanzioni alla Russia: 'Veto italian… - fattoquotidiano : #Pozzallo, autorizzato lo sbarco dei 450 migranti. Salvini: “Ue riconosca Libia come porto sicuro” LEGGI:… -

"Nessuna operazione europea o nave europea fa sbarchi inperché non la consideriamo un". Così una portavoce della Commissione europea. "E' una decisione "della Corte europea dei diritti dell'uomo.E'una valutazione puramente giuridica,sulla quale non c'è una decisione politica da prendere", spiega l'Alto rappresentante Mogherini. Ed è una "questione che l'Italia non ha sollevato al Consiglio europeo". Replica."L'Ue vuole continuare ad agevolare gli scafisti? O si cambia o agiremo da soli".(Di lunedì 16 luglio 2018)