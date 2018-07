: Libia, bimbi tra migranti stipati morti - TelevideoRai101 : Libia, bimbi tra migranti stipati morti - LaPresse_news : Libia, 100 migranti chiusi in un tir: sei bimbi e due adulti morti soffocati - lupettorosso76 : RT @globalistIT: #Libia La tragedia di chi fugge: uccisi dalle esalazioni di benzina. Erano 100 #migranti, stipati sul retro di un Tir http… -

Ottotra cui sei bambini e una donna sono rimasti uccisi indalle esalazioni di benzina del cargo del camion sui cui viaggiavano in cento. Gli altri 90che viaggiavanosul tir sono stati salvati, ma alcuni versano in condizioni critiche. E' accaduto a Zuara, nel nord-ovest della. I centoerano rinchiusi nel rimorchio di un tir frigo in attesa che venisse imbarcato su una nave diretta in Italia o verso altri paesi europei.(Di lunedì 16 luglio 2018)