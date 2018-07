Libia | 8 migranti uccisi dalle esalazioni di benzina in un camion

Migranti - Salvini a Ue : 'Libia non è un porto sicuro? Così agevolano gli scafisti' : Questa valutazione è puramente giuridica, sulla quale non c'è decisione politica da prendere, ma nelle mani ddella Corte Europea, una Corte indipendente' ribatte l'Alto commissario per gli Affari ...

Migranti - la Commissione Ue replica a Matteo Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri", in modo da riportare direttamente in Libia i Migranti soccorsi. Per la Commissione Ue "nessuna operazione europea e nessuna imbarcazione europea" può farlo perché la Libia non è "un paese sicuro".Continua a leggere

Migranti - l’Italia cede 12 unità navali alla Libia : cosa prevede il decreto e quanto costerà : Il decreto del governo prevede la cessione ai libici, a titolo gratuito, di 12 motovedette attualmente a disposizione della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. L'Italia formerà gli equipaggi e fornirà supporto logistico fino a fine anno. Lo stanziamento totale per il provvedimento è di circa due milioni e mezzo euro.Continua a leggere

Migranti : arcivescovo Palermo - no a chiusura porti - in Libia campi concentramento : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Se fermiamo le navi dei poveri, se chiudiamo i porti, siamo dei disperati. Disperiamo della nostra umanità, disperiamo della nostra voglia di vivere, del nostro desiderio di comunione”. A dirlo è l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che punta il dito contro un’informazione “monca e distorta”. “Tutti dobbiamo sapere – ha detto in occasione del ...

Migranti : arcivescovo Palermo - no a chiusura porti - in Libia campi concentramento (2) : (AdnKronos) – Per Lorefice “le potenze occidentali mantengono in Africa una condizione di guerra perenne che rende più facile lo sfruttamento e consente un fiorente commercio di armi. Siamo noi i predoni dell’Africa. Siamo noi i ladri che, affamando e distruggendo la vita di milioni di poveri, li costringiamo a partire per non morire: bambini senza genitori, padri e madri senza figli. Un esodo epocale si abbatte ...

Libia - bimbi tra migranti stipati morti : 16.21 Otto migranti tra cui sei bambini e una donna sono rimasti uccisi in Libia dalle esalazioni di benzina del cargo del camion sui cui viaggiavano in cento. Gli altri 90 migranti che viaggiavano stipati sul tir sono stati salvati, ma alcuni versano in condizioni critiche. E' accaduto a Zuara, nel nord-ovest della Libia. I cento migranti erano rinchiusi nel rimorchio di un tir frigo in attesa che venisse imbarcato su una nave diretta in ...

Migranti - otto morti in Libia : erano in 100 stipati in un camion - uccisi da esalazioni di benzina. Tra le vittime sei bambini : Un centinaio di Migranti, stipati nel cargo di un camion che trasportava benzina. otto di loro, tra cui sei bambini, sono morti per le esalazioni. Gli altri 90 sono stati salvati, ma sono ricoverati in condizioni critiche. A riferire quanto accaduto sono le autorità della città di Zuara, nell’ovest della Libia, citate da Lybian Express. La zona viene spesso utilizzata dai trafficanti di essere umani come punto di partenza per i barconi diretti ...

Migranti - Salvini 'Cambiare norme e fare della Libia un porto sicuro'. E sulle sanzioni alla Russia 'Veto italiano è la soluzione finale' : ... 'ci sia un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia italiana'. I rapporti con la Russia e ...

