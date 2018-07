Leucemia | sintomi | cause | chi è a rischio

dilei

(Di lunedì 16 luglio 2018) Laè un tumore del sangue che colpisce i linfociti, ossia i globuli bianchi che hanno il compito di proteggere il nostro corpo dalle infezioni. I linfociti derivano dalle cellule staminali che si trovano nel midollo osseo, il tessuto spugnoso all’interno delle ossa, ma vengono prodotti anche dalla milza, dai linfonodi e dal timo, una ghiandola situata dietro lo sterno. Lasi presenta quando una di queste cellule subisce una mutazione nel DNA e inizia a riprodursi in modo incontrollato. Questo causa diversi problemi all’organismo, ostacolando la produzione di globuli rossi e piastrine. Esistono varie forme di, legate alla progressione della malattia oppure alla sua origine. Nel primo caso possiamo distinguere fra lacronica, in cui la patologia evolve lentamente, e laacuta, in cui le cellule si moltiplicano velocemente. Nel ...