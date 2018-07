Leonardo : accordo con General Atomics - alleanza strategica per sensore Sage : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Leonardo e General Atomics Aeronautical Systems hanno firmato un accordo che prevede investimenti congiunti per integrare il Sage di Leonardo, sistema di sorveglianza per la protezione di velivoli, a bordo del sistema a pilotaggio remoto GA-ASI MQ-9B. Il Sage sarà integrato nella cellula del MQ-9B senza la necessità di pod esterni, verrà offerto come sistema off-the-shelf e incorporato nel velivolo come ...

Leonardo con Milestone per rinnovo flotta Saudi Aramco : Leonardo e Milestone Aviation Group Limited sono stati scelti da Aramco Overseas Company , società del gruppo Saudi Aramco che opera nel settore petrolchimico a livello globale, per il suo programma ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini accede al secondo turno. Vittoria in rimonta su Leonardo Mayer : Continuano le buone notizie per il Tennis italiano all’ATP di Bastad. Dopo il superamento delle qualificazioni da parte di Simone Bolelli, è arrivata la Vittoria di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo svedese. Il Tennista romano ha sconfitto in rimonta in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero 36 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. L’equilibrio nel ...

Milan - la Curva Sud contro Leonardo : pesantissimo comunicato contro l’ex rossonero : Elliott sembra intenzionato a ripartire da figure con un passato al Milan, uno di questi potrebbe essere Leonardo, nelle ultime ore è arrivato però un pesantissimo comunicato da parte della Curva Sud: “Ai nuovi proprietari possiamo solo chiedere di guardare alla storia rossonera, non dimenticando quanto fatto da persone come Leonardo che ha saputo solo sputare su questi colori, come già ribadito nella nostra famosa coreografia ...

Leonardo : a Farnborough 2018 con le soluzioni più avanzate : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La presenza di Leonardo all’edizione 2018 del Farnborough International Airshow, in programma dal 16 al 22 luglio prossimo, è improntata a sottolineare l’impegno e le iniziative dell’azienda per una crescita sostenibile sia nei mercati domestici, caratterizzati da budget della difesa e sicurezza in aumento, sia nei mercati internazionali che offrono significative opportunità di business e ...

Leonardo sigla contratto con la Guardia di Finanza per fornitura ATR 72MP : Teleborsa, - Leonardo ha firmato con la Guardia di Finanza un contratto del valore di circa 44 milioni di euro per la fornitura di un ATR 72MP e dei relativi servizi di supporto tecnicologistico ed ...

Leonardo : da Gdf contratto da 44 mln per un Atr 72Mp : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Leonardo ha firmato con la Guardia di Finanza un contratto del valore di circa 44 milioni di euro per la fornitura di un ATR 72Mp e dei relativi servizi di supporto tecnicologistico ed addestrativi. Il contratto, stipulato a seguito dell’aggiudicazione di un bando di gara europeo, definisce anche opzioni successive che porterebbero il valore complessivo dell’accordo fino a circa 250 milioni di euro. ...

Milan - contatti con Leonardo per il ritorno in società : Le strade di Milan e Leonardo potrebbero incrociarsi di nuovo: secondo quanto riferito da Sky Sport , c'è stato un primo contatto tra le parti per un ruolo dirigenziale.

Fincantieri - Norwegian Cruise Line conferma 2 ulteriori navi "Leonardo" : Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., NCL, è rimasta soddisfatta dell'operato di Fincantieri . Il gruppo americano ha ordinato la quinta e sesta unità della serie "Leonardo", classe di navi da crociera ...

Leonardo firma lettera di intenti con la polacca PGZ : Teleborsa, - Leonardo si muove in territorio positivo a Piazza Affari . Il gruppo mostra un rialzo dello 0,69% in controtrend rispetto al FTSE MIB che scivola dell'1,55%. Il Gruppo aerospaziale e la ...

Leonardo : firma lettera intenti con polacca Pgz per nuovo elicottero Aw249 (2) : (AdnKronos) – Jakub Skiba, amministratore delegato di PGZ, ha dichiarato: “L’accordo di oggi apre nuove opportunità per le aziende del gruppo PGZ nel settore aeronautico. La cooperazione con l’industria italiana nello sviluppo congiunto di soluzioni per le nostre Forze Armate per il programma “Kruk” ci consentirà di espandere le nostre capacità e coinvolgere le nostre aziende – in stretta ...