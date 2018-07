Leonardo | accordo con General Atomics | alleanza strategica per sensore Sage

sportfair

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma, 16 lug. (AdnKronos) –Aeronautical Systems hanno firmato unche prevede investimenti congiunti per integrare ildi, sistema di sorveglianza per la protezione di velivoli, a bordo del sistema a pilotaggio remoto GA-ASI MQ-9B. Ilsarà integrato nella cellula del MQ-9B senza la necessità di pod esterni, verrà offerto come sistema off-the-shelf e incorporato nel velivolo come configurazione base per i clienti del velivolo nelle versioni Sky Guardian e Sea Guardian per la sorveglianza marittima. L’installazione è in corso e il MQ-9B equipaggiato con ilsarà disponibile all’inizio del 2019.è undigitale ELINT (ELectronic INTelligence) con capacità RWR (Radar Warning Receiver) incorporata. E’ in grado di rilevare, identificare e geo-localizzare i segnali in radio frequenza come i radar ...