Led Zeppelin | 50 anni senza reunion? Le foto più belle

(Di lunedì 16 luglio 2018) Nel 2018 ci sono tanti gruppi che festeggianoversari importanti, e tra loro ci sono anche nientepopodimeno dei Led. Per la leggendaria band si tratta dei cinquant’dalla formazione, avvenuta proprio nel 1968 dalle “ceneri” degli Yardbirds. Tante le iniziative per i festeggiamenti, tra cui la ristampa del loro primo album live, The Song Remains The Same e la pubblicazione, prevista a ottobre, del libro Ledby Led. Proprio il volume, su cui hanno lavorato gli ex bandmates insieme, e l’occasione del 50°versario, hanno indotto i fan a sperare che, dopo tantidi insistenza, i Leddecidessero a favore di una, da sempre evitata dallo scioglimento del gruppo, avvenuto nel 1980 a seguito della morte del batterista John Bonham. Nonostante già Jimmy Page e John Paul Jones abbiano sempre negato la possibilità di ...