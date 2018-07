Lecce | una 57enne uccisa a coltellate nel suo appartamento | sospetti sul marito

Lecce - dcontro tra auto nella notte : due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i figli di 10 e 8 anni : E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire, si sono scontrate:...

Lecce - denunciati e sospesi 9 dipendenti comunali. Andavano alle slot e dal parrucchiere in orario di lavoro : Pizzicati al mercato, dal parrucchiere e addirittura mentre giocavano alle slot machine. Tutto in orario di lavoro. Nove dipendenti in servizio al Comune di Lecce e nella Lupiae Servizi Spa, società ‘in house’ dello stesso ente, sono stati interdetti dall’esercizio del pubblico ufficio al termine di indagini della Guardia di Finanza sull’assenteismo dal posto di lavoro. I finanzieri hanno estrapolato oltre 4mila riprese video e ...

17 giugno - UNA LUNGA SERATA AI TEATINI DI Lecce PER LA "GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO" A CURA DEL GUS : ... un Laboratorio ludico ricreativo, in collaborazione con l'associazione Peter Pan di Melendugno, spettacoli a CURA di "Artisti di strada – Puglia". Dalle 21.45 la musica dei Bundamove. Dalle 19.30 ...

Lecce - prende una mazzetta da un perito : arrestato un giudice onorario : E' stata arrestata in flagranza, mentre metteva in tasca la mazzetta da duemila euro che le aveva appena consegnato un perito. Era il prezzo per ottenere incarichi. Per questo motivo, una giudice ...

Voleva aprire una trattoria nel centro storico di Lecce - ma sotto casa ha trovato una città sotterranea : Luciano Faggiano, cuoco, nel 2001 aveva il sogno di aprire una trattoria nel centro storico della sua città, Lecce. I locali c'erano: una casa acquistata venti anni prima che andava ristrutturata. Qualcosa, però, non va: il bagno si blocca e Luciano decide di prendere il piccone e iniziare a scavare. Quello che ha trovato il cuoco scavando è un vero e proprio tesoro artistico. Il Corriere della Sera racconta la sua ...

Ancora un incendio nella notte a Lecce - in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Lecce - prosciugò il conto di una cliente malata : 320mila euro di sanzione a funzionaria di banca : Una dipendente di una filiale del Banco di Napoli di 57 anni è stata condannata per un ammanco di 14mila euro: approfittò del ricovero della donna a causa di...

Lettera di minacce in greco antico a un consigliere comunale - nuovo caso nel Leccese : Dopo l'episodio ad Acquaviva delle Fonti, dove un assessore ha ricevuto una Lettera di minacce in greco antico, un caso analogo si è verificato a Parabita, nella provincia di Lecce. Questa volta a ricevere un testo scritto in greco antico è il consigliere Alberto Cacciatore: "Cercano di intimidirmi per le battaglie che sto portando avanti contro l'attuale amministrazione comunale".Continua a leggere

La fortuna bacia Lecce - un milione e mezzo col Turista per sempre : Lecce - All'apertura questa mattina ha trovato la fotocopia del biglietto sotto l'uscio. Il fortunato vincitore ha comunicato così la sua vincita al tabaccaio, Massimo De Leo, titolare della ...