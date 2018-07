Lecce | uccisa a coltellate in casa Il marito in un biglietto | “Sono stato io”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) Una donna sordo-muta di 57 anni è statanella propria abitazione e ilMichele Spagnuolo, anch’egli muto, ha annunciato in undavanti alla caserma dei carabinieri: “Sonoio”. La coppia si stava separando e l’uomo aveva annunciato le proprie intenzioni tramite un video-messaggio inviato domenica ad un’amica. L’omicidio – secondo la ricostruzione degli inquirenti – è avvenuto dopo una violenta lite nelladei coniugi a Trepuzzi, comune in provincia di: l’uomo dopo aver ferito la moglie con dellealla gola si è allontanato di corsa dall’abitazione, poi si è fermato davanti alla caserma dei carabinieri per lasciare uncon la propria autodenuncia: “Sonoio ad uccidere mia moglie”. Spagnuolo èrintracciato poco dopo dai militari dell’Arma nella stazione ...