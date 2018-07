LeBron James e la sua villa da sogno a Los Angeles | 11 bagni | 1 cinema e tanto altro

The King is in the house! LeBron James allo Staples Center per assistere alla sfida di Summer League dei Lakers [VIDEO] : LeBron James ha presenziato alla sfida di Summer League fra Los Angeles Lakers e Detroit Pistons: lo Staples Center è impazzito all’arrivo del Re Pubblico in piedi, parte l’ovazione. Un uomo entra, scortato da una serie di bodyguard, la sua figura è inconfodnbile anche se non indossa la numero 23 (ma ha i pantaloncini dei Lakers): è LeBron James! Il Re esce dal tunnel dello Staples Center, non nelle vesti di giocatore, per ...

Mercato NBA – Cleveland Cavaliers - il post LeBron James inizia da… Channing Frye : il veterano ritorna al minimo salariale : inizia a muoversi il Mercato NBA dei Cleveland Cavaliers: il primo acquisto dell’era post LeBron James è Channing Frye che ritorna al minimo salariale Dopo l’addio di LeBron James, i Cleveland Cavaliers si sono trovati in una situazione davvero complicata. Ricostruire per vincere subito, oppure dedicarsi ad un rebuilding più lento, costruendo un nuovo team sul giovane Collin Sexton? Tanti i dubbi per la dirigenza ...

LeBron James ed i Golden State Warriors in testa ad una particolare classifica : in Europa è il loro il merchandise più venduto : LeBron James si conferma in testa alla classifica della Lega delle canotte più popolari in Europa La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che il tre volte campione NBA e quattro volte Kia NBA MVP LeBron James si conferma in testa alla classifica della Lega delle canotte più popolari in Europa. Analizzando le vendite e-commerce su NBAStore.eu da ottobre 2017 a giugno 2018, la lista vede il tre volte campione NBA e due volte ...

E' di LeBron James la canotta più venduta dell'Nba : Roma, 13 lug., askanews, - La National Basketball Association, Nba, ha annunciato che il tre volte campione Nba e quattro volte Nba Mvp LeBron James si conferma in testa alla classifica della Lega ...

NBA - prezzi alle stelle per vedere la prima di LeBron James allo Staples Center : Portare gente allo Staples Center a vedere i Lakers non è mai stato un gran problema, LeBron James o non LeBron James. Anche nella stagione più buia di quelle recenti " quel 2015-16 chiuso con solo 17 ...

Mercato NBA – LeBron James ai Lakers - l’agente Rich Paul svela : “ecco perchè ha voluto fortemente Los Angeles” : L’agente di LeBron James, Rich Paul, ha svelato il motivo per il quale il numero 23 ha scelto proprio i Lakers come sua prossima destinazione Il trasferimento di LeBron James ai Los Angeles Lakers è senza dubbio il colpo principale del Mercato NBA estivo. Il numero 23 era alla ricerca di nuovi stimoli, di una squadra giovane e vincente, in grado di farlo competere per l’anello e soprattutto, di farlo giocare alla pari con gli ...

NBA - 'io c'ero' : Rich Paul racconta il meeting tra Magic Johnson e LeBron James : È stato come guardare due pesci in un acquario comunicare in un linguaggio che il resto del mondo non può capire", la perfetta descrizione fornita dall'agente di James. Che spiega così il suo ...

NBA – Curry e quella frecciatina a LeBron James : “Lakers? Sarà ancora una volta costretto a batterci” : LeBron James ai Lakers alza, maggiormente, il livello della Western Conference, ma Steph Curry non ha paura: la squadra da battere è sempre Golden State L’arrivo di LeBron James ai Lakers ha aumentato ancora di più la qualità della Western Conference. La franchigia giallo-viola ha ottenuto lo status di contender, per la sola presenza del numero 23, ma la folta schiera di pretendenti alla successione al trono degli Warriors è più ...

Cancellato il murales di LeBron James a Los Angeles! L.A. ha il coraggio di mettere in dubbio il G.O.A.T : I fan dei Lakers hanno vinto: Cancellato il murales di LeBron James a Los Angeles. Ma davvero L.A. può permettersi di mettere in dubbio il G.O.A.T? Neanche il tempo di dare lo start ufficiale al mercato NBA che i Lakers hanno piazzato il primo colpo, senza dubbio il più grande: LeBron James vestirà di giallo-viola. Fan euforici per l’arrivo del ‘Re’, ma Los Angeles non si inginocchierà ai suoi piedi, almeno non prima che ...

NBA - Jerry West : 'LeBron James a Los Angeles? Non è merito dei Lakers' : Diventerà una delle celebrità della città, ma questo è uno di quei posti nel mondo in cui, almeno una volta, puoi sentirti perso". Parole che trovano in parte conferma in quanto raccontato nelle ...

NBA - Los Angeles ai piedi di LeBron James - e delle sue scarpe che valgono un miliardo - : Sembra passato un secolo, ma era solo il 2003, quando Nike sbaragliò la concorrenza e riuscì a mettere sotto contratto " per 7 anni e una cifra che pareva uno sproposito, 90 milioni di dollari " il ...

NBA - Magic Johnson svela : “ecco come ho convinto LeBron James a venire ai Lakers ed il suo parere sul roster” : Magic Johnson ha raccontato i retroscena dell’accordo con LeBron James, giunto ai Los Angeles Lakers in una free agency caldissima Magic Johnson è stato l’artefice del colpo dell’estate nella NBA, vale a dire l’approdo di LeBron James ai Los Angeles Lakers. Il dirigente dei gialloviola, parlando a Spectrum, tv che detiene i diritti dei Lakers, ha svelato i retroscena dell’affare con il ...

Il parallelismo delle scelte di Cristiano Ronaldo e LeBron James : ... specialmente se nelle prossime stagioni si muoveranno di nuovo i top al mondo come Neymar, Lionel Messi o Kylian Mbappé,. Dove James può colmare il gap con CR7 è nei guadagni fuori dal campo: la ...

NBA – Coach Walton pazzo di LeBron James : “sarà una stagione assurda. Spoelstra mi ha consigliato di…” : Coach Walton dovrà gestire un campione come LeBron James ai Lakers, con tutti gli onori e gli oneri del caso: ma la sfida non lo spaventa L’arrivo di LeBron James ha regalato grande euforia all’ambiente Lakers. Dopo anni di buio, legati al rebuilding e alla preparazione dell’era post Kobe Bryant, a Los Angeles si respira un’aria diversa, quella di una squadra tornata a recitare il ruolo di contender per ...